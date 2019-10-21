Taşıtların yarısı ambulans

KAMU taşıtlarında 2019 yılında devreye sokulan tasarruf 2020 bütçesinde de sürüyor. 2020’de ağırlıklı ambulans olmak üzere kamu kurumlarına 2020 yılında 2 bin 596 taşıt alınacak. Taşıtların bin 100’ü Sağlık Bakanlığı’na alınacak ambulanslar olacak. Cumhurbaşkanlığı’na 20 binek otomobil, 4 panel ve 2 tane de güvenlik önlemli binek otomobil, Milli Savunma Bakanlığı’na 205 taşıt alınacak. Bütçe teklifinde taşıtların bir bölümünün hibe yoluyla alınacağı bilgisi de yer aldı. 2020 bütçe teklifinin eklerinden olan T cetvelinde kamuya alınacak taşıtların listesi yer alıyor.

2019’DA YARIYA DÜŞTÜ

2019 bütçesiyle alınacak taşıt sayısı bir önceki yıla göre yarı yarıya düşürülmüş ve 2 bin 235 taşıt alınması öngörülmüştü. 2018’de 4 bin 772 taşıt alımı vardı. 2020 bütçe teklifinde de sayının 2019 yılının biraz üstünde olacağı ve 2 bin 596’ya çıkacağı görüldü. 2020 yılı bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanlığı dışında Danıştay’a, Dışişleri Bakanlığı’na güvenlik önlemli binek otomobil alınacak.

Dışişleri Bakanlığı’na güvenlik önlemli servis taşıtı alınması da listede yer aldı. T cetveline göre Cumhurbaşkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlügü ve Ticaret Bakanlığı’na taşıt alınması öngörülüyor. Ayrıca listeye göre Sağlık Bakanlığı’na 50 motorsiklet, Milli Savunma Bakanlığı’na da 20 bisiklet alımı yapılacak.

HİBE TAŞIT DA VAR

T cetveline göre Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi donanımlı 500 ambulansı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 15 pick up ve paneli, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 6 taşıtı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 7 taşıtı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2 minibüs, kamyon ve pickup’ı ise hibe yoluyla gelecek. Özel bütçeli kuruluşlara da 55 taşıt alınacak.

MEMURA 13 KURUŞ FAZLA MESAİ ZAMMI

DEVLET memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 13 kuruş artarak 2 lira 26 kuruşa yükselecek. AA muhabirinin 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgilere göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6.1 artış gösterecek. 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2020’den itibaren 2 lira 26 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 2.25 lira yerine 2.39 lira fazla mesai ödenecek. Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (Bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, vali, general ve amiral rütbeli daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 2.39 lira fazla çalışma ücreti alacak.

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 67.4 liradan, 73.25 liraya çıkacak. Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunan memurlar için 56.10 liraya çıkacak.

30.2 MİLYARLIK HARÇ GELİRİ



GELECEK yıl 30.2 milyar liralık harç toplanacak. Bunun yarısından fazlası tapu harcından gelecek. 2020 yılı bütçe teklifine göre 16 milyar liralık tapu harcının bütçeye gelmesi bekleniyor. Yurtdışı çıkış harcından da 494.2 milyon liralık gelir bekleniyor.