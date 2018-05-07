Taşıt Kredisi Mi İhtiyaç Kredisi Mi?
İPOTEK: Taşıt kredisi ipotekli bir kredi ürünü olduğundan aldığınız araç banka tarafından ipotek altına alınır. İhtiyaç kredisinde ise ipotek gerekmez.
KREDİ MİKTARI
Taşıt kredisi ile yüksek tutarda kredi çekebilirsiniz. İhtiyaç kredisi ile çekebileceğiniz tutar taşıt kredisinden daha az olabilir.
PEŞİNAT
Taşıt kredisi için belli bir oranda peşinat gereklidir. Bu oran aracın değerine göre değişiklik gösterebilir. Peşinat gerekmez. Aracın değerinin tamamı için kredi kullanabilirsiniz.
ARAÇ YAŞI
Yaş sınırı bankadan bankaya değişse de çok yaşlı arabalar için taşıt kredisi kullanamazsınız. İstediğiniz her yaştan araç için ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.
HAYAT SİGORTASI
Banka hayat sigortası yaptırmanız isteyebilir. İhtiyaç kredilerinde genellikle hayat sigortası talep edilmez.
KAMPANYALAR
Bankaların markalarla yaptığı anlaşmalar neticesinde düşük faiz oranlı taşıt kredisi kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredilerinde, araç alımı ile ilgili kampanya düzenlenmez.
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