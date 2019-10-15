Taşıt kredisi kampanyasına bir marka daha katıldı
Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına otomotiv şirketleri katılmaya devam ediyor. En son katılan ise GAZ Grubu oldu.
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.
Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak GAZ Grubu firması ile işbirliğine gidildi ve grubun Türkiye’de ürettiği Gazelle marka hafif ticari araçlar da anlaşma kapsamına girdi.
Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için;
Araç Tipi (0 km)
Kredi Tutarı
Vade (Ay)
Faiz Oranı (Aylık)
Binek Araçlar
50.000-120.000
18-36
%0,49-%0,69
Ticari Araçlar
72.000-500.000
36-60
%0.49-%0.69
*Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebilecektir.
Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes, GAZ
Kampanya Dönemi:
01.10.2019 – 31.12.2019
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