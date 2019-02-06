Taşınmazların değerini devlet belirleyecek
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gayrimenkuller artık ‘Taşınmaz Değerleme Dairesi’ tarafından belirlenecek piyasa şartlarındaki değerine göre alınıp satılacak.
Düzenlemeyle gayrimenkul alım satımında yalan beyanın ve düşük vergi ödenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameye göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluklarına ilişkin maddeye “Toplu değerleme faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek” ibaresi eklendi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı kurulacak. Daire, taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirleyerek Değer Bilgi Merkezi kuracak ve değer haritaları üretecek. Yeni sistemle tüm gayrimenkullerin değeri il ve ilçesine göre gerçek piyasa şartlarında belirlenmiş olacak. Kurum yurt dışı teşkilatı oluşturacak. Daire, taşınmaz değerleme ve toplu değerleme alanlarıyla ilgili ihtiyaç analizleri yaparak, uluslararası gelişmeleri takip edecek. Değerleme Dairesi, gereken durumlarda toplu değerleme çalışmalarında kullanılmak üzere tekil değerleme yaptırabilecek.
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