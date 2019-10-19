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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.10.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Taşınmazlar 11,2 milyar lira getirecek

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Taşınmazlar 11,2 milyar lira getirecek

Gelecek 3 yılda aralarında lojman, sosyal tesis ve arsaların bulunduğu taşınmaz satışından yaklaşık 11,2 milyar lira gelir bekleniyor.

Devlet, gelecek 3 yılda aralarında lojman, sosyal tesis ve arsaların bulunduğu taşınmaz satışından yaklaşık 11,2 milyar lira gelir bekliyor.

AA muhabirinin, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgilere göre, gelecek yıl 1 milyar 200 milyon lira lojman, 981 milyon 962 bin lira arsa, 763 milyon 65 bin lira diğer taşınmaz satışı, 647 milyon 581 bin lira arazi, 3 milyon lira sosyal tesis, 1 milyon 218 bin lira diğer bina satışından olmak üzere toplam 3 milyar 596 milyon 826 bin lira gelir öngörülüyor.

2021 yılında ise 1 milyar 320 milyon lira lojman, 1 milyar 71 milyon 963 bin lira arsa, 679 milyon 967 bin lira arazi, 669 milyon 366 bin lira diğer taşınmaz satışı, 3 milyon lira sosyal tesis, 1 milyon 401 bin lira diğer bina satışından olmak üzere toplam 3 milyar 745 milyon 697 bin lira gelir elde edilmesi planlanıyor.

Teklife göre, 2022'de ise 1 milyar 452 milyon lira lojman, 1 milyar 125 milyon 564 bin lira arsa, 713 milyon 965 bin lira arazi, 607 milyon 500 bin lira diğer taşınmazlar, 3 milyon lira sosyal tesis ve 1 milyon 541 bin lira diğer bina satışları olmak üzere toplam 3 milyar 903 milyon 570 bin lira gelir hedefleniyor.

Böylece gelecek 3 yılda taşınmaz satışlarından toplamda 11 milyar 246 milyon 93 bin lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

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