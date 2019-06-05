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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.06.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Tasfiyelik eşya 7 ayda 165 milyon lira kazandırdı

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Tasfiyelik eşya 7 ayda 165 milyon lira kazandırdı

Tasfiyelik eşya ve araçların elektronik ortamda satışlarının açık artırma yöntemiyle gerçekleştirmeye başladığı ihale modeliyle 7 ayda yaklaşık 5 bin 400 araç ve eşyanın satışı yapıldı.

Gümrüklerde 2014 yılından bu güne kadar e-ihale sistemiyle satışı gerçekleştirilen tasfiyelik 25 bin 306 araç ve 12 bin 734 eşyadan 800 milyon liradan fazla hasılat sağlandı. 

Tasfiyelik eşya ve araçların elektronik ortamda satışları daha önce kapalı teklif yöntemiyle gerçekleştirilirken, sistemde yapılan güncellemelerle Ekim 2018'de ihalelerde açık teklif yöntemine geçildi. 

Kaçakçılıkla mücadelede yakalanan eşya ile Türkiye'ye yasal yollarla getirilen ancak gümrük mevzuatına uygun olmadığı için tasfiyelik eşya kapsamına alınan araç ve eşyaların satışı için gerçekleştirilen ihaleler kapsamında 7 ayda yaklaşık 5 bin 400 araç ve eşyanın satışı yapıldı. Yeni yöntemle yapılan satışlardan 165 milyon liralık gelir elde edildi. 

ÜYE SAYISI 450 BİNİ AŞTI

İhalelerin daha şeffaf ve hızlı yapılmasına ortam hazırlayan yeni sistemde kullanıcı sayısının ise 450 bini aştığı görüldü. 
Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz üye olabildiği sistem, katılımcıların ihale için verilmiş en yüksek iki teklifi anlık olarak görebilmelerine imkan sağlıyor. Eşya ve araçlar ilanda bulunduğu süre içerisinde yerinde görülüp incelenebiliyor. 

Katılımcıların e-ihalelere teklif verebilmesi için sistemde ihaleye esas bedelin yüzde 10'u kadar teminatlarının olması gerekiyor. En yüksek teklifi veren katılımcı, eşya bedelini ödeyerek 10 gün içerisinde eşya veya aracı bulunduğu yerden teslim alabiliyor. Bu kişinin ödeme yapmaması halinde ise ikinci en yüksek teklif sahibi aynı koşullarda ihaleyi kazanmış kabul ediliyor. 

Sisteme "www.eihale.gov.tr" adresinden, mobil uygulamadan ve e-devlet üzerinden erişim sağlanabiliyor. Android ve IOS işletim sistemi tabanlı akıllı telefon ve tabletlerden e-ihale mobil uygulaması aracılığıyla eşyalar incelenerek teklif verilebiliyor. 

Kişilerin ihaleye girmesindeki mekansal kısıtlılıkların ortadan kaldıran sistem üzerinden başta araçlar olmak üzere, elektronik eşya, mutfak eşyası, mobilya, tekstil ürünleri, ayakkabı, çanta ve aksesuarları satışa çıkarılıyor. 

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