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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
12.04.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Taşeronda kadroya geçenlerin maaşı ne zaman yatacak? Promosyon ne kadar?

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Taşeronda kadroya geçenlerin maaşı ne zaman yatacak? Promosyon ne kadar?

Taşeronda kadroya geçen işçilerin maaşı ne zaman yatacak sorusu, devlet kadrosunda çalışmaya başlayna işçilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Devlet kadrosunda ilk kez maaş almaya hak kazanacak olan işçiler, ikramiyeyle birlikte bu maaşın ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, kadroya geçenlerin maaşı ne zaman yatacak? İşte, merakla araştırılan konuyla ilgili bazı bilgiler

Kadroya geçen taşeron işçilerin maaşları ne zaman yatacak sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. 2 Ocak-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen sürecin ardından kadroya geçme şansını elde eden işçiler, maaşlarının ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki, taşeronda kadroya geçenlerin maaşı ne zaman yatacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

TAŞERONDA KADROYA GEÇENLERİN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2 Nisan tarihinde kadroya geçen işçilerin merak ettiği maaş durumu henüz resmi bir açıklama gelmediği için şu şekilde özetlenebilir;

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Statüsünde Çalışanların Ücretlerinin Ödenme Zamanı; 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde “kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanların aylık ücretlerinin ödenmesinde de yukarıdaki hükümler dairesinde işlem yapılır” denilmektedir.

Bu nedenle, “ay başı” ve “ay” kavramı konusunda tebliğin yukarıdaki bölümünde yapılan açıklamalar, kamu kesiminde çalışan işçiler için de geçerli bulunmaktadır. Ancak, işçiler Devlet memuru ve diğer kamu görevlilerinin aksine, ücretlerini çalıştıktan sonra ay sonlarında aldıklarından yeni uygulamaya göre kamu kesiminde çalışan işçiler ücretlerini ay sonu olan her ayın 14’ünde alacaklardır.” hükmü yer almaktadır.

İlgili hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçen taşeron işçilerin ilk maaşları 14 nisan tarihine kadar çalışmış oldukları sürelere göre ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre taşeron işçiler taşeron firmalarda çalışmış oldukları mart ayına ilişkin maaşlarını aldıktan sonra 14 Nisan tarihinde de nisan ayında çalışmış oldukları döneme ilişkin maaşlarını alacaklardır.15 Nisan-14 Mayıs Dönemine ilişkin maaşlar ise mayısın 14 inde ödenecektir.

Yönetmelik hükümlerine göre her ayın 14 ünde ödenmesi gereken maaşları bazı kurumlar ayın 15 inde bazı kamu kurum ve kuruluşlarında ise işçi maaşları ayın 1. gününde ödenmektedir.

TAŞERON PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Taşeron işçilerin kadro durumlarına değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadro sürecinin tamamlanmasının ardından geçmişte aldıkları maaşlarının bir buçuk katı oranında promosyon almaya hak kazanacağını açıkladı. Bu çerçevede asgari ücretli bir taşeron çalışan göz önünde bulundurulursa 2 bin 404 liralık tazminat alacağı söylenebilir.

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