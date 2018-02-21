Taşerona kadro listesi için açıklamalar teker teker geliyor! Kadro sınavı ne zaman yapılacak?

Bakanlıklar ve belediyeler, taşeron kadro başvuru sonuç listesini duyurmaya devam ediyor. İşçilerin 11 Ocak'ta sona eren taşerona kadro başvurularının ardından işlemeye başlayan 'Tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı' resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Peki hangi belediyeler ve kurumlar taşeron kadro listesini açıkladı?

TARIM BAKANLIĞI KABUL VE RED LİSTESİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, istihdamı uygun görülen taşeron işçilerle ilgili açıklama yaptı;

Sınava girme hakkı elde edemeyen başvuru sahipleri ilan tarihinden itibaren 23 Şubat 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Tespit Komisyonu Başkanlığına, gerekçesini belirterek, evrak kaydı yapılmak suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

TARIM BAKANLIĞI TAŞERON LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA BELEDİYESİ KESİNLEŞEN LİSTEYİ YAYINLADI



Malatya Belediyesi hizmet alımı kapsamında çalışan personellerin işçi statüsüne geçiş başvuru sonuçlarını resmi internet sitesindeki duyurular bölümünden duyurdu.

MALATYA BELEDİYESİ KESİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

MEZİTLİ BELEDİYESİ KESİN OLMAYAN LİSTEYİ PAYLAŞTI

Mersin Mezitli Belediye Başkanlığı, bünyesinde barındırdığı taşeron işçilerden hangilerinin başvurusunun kabul edilip hangilerinin reddedildiğini açıkladı.

MEZİTLİ BELEDİYESİ KESİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞVURU LİSTESİNİ YAYIMLADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan 6 bin 189 kişi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediye bünyesindeki şirkete geçiş yapmak için başvuru yaptı. Bu kişilerden 5 bin 418'inin başvurusu kabul edilirken, 771'inin başvurusu çeşitli nedenlerden reddedildi. Büyükşehir Belediyesi, belediye şirketine geçecek işçiler için daha önce aktif çalışmayan ve İl Özel İdaresi'nden geçen şirketin adını Antalya İnsan Kaynakları A.Ş olarak değiştirdi. Yeni şirketin yöneticileri ise henüz ilan edilmedi.

LİSTEYİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YENİMAHALLE BELEDİYESİ LİSTEYİ YAYIMLADI

Taşeron başvurusunun kabul ve reddini beyaz eden liste, Yenimahalle Belediyesi tarafından yayımlandı.

YENİMAHALLE BELEDİYESİ'NİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KESİN LİSTESİ

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, bünyesine yapılan kabul ve red listelerinin duyurusunu gerçekleştirdi.

KESİN LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KABUL VE RED LİSTELERİNİ YAYIMLADI

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, bünyesinde çalıştırdığı taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili listeyi açıkladı.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KESİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ LİSTEYİ YAYIMLADI

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde, İlana ilişkin itirazların, Tespit Komisyonuna iletilerek değerlendirilmesini teminen 23 Şubat 2018 günü (cuma) mesai bitimine kadar, daha önce başvurularını yaptıkları birime elden yazılı olarak Evrak birimine kayıt yaptırmak koşuluyla gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

LİSTEYİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAKLI BELEDİYESİ KABUL VE RED LİSTESİ

İzmir Bayraklı Belediyesi, bünyesine kabul ettiği taşeron işçilerle ilgili listeleri yayımladı.

BAYRAKLI BELEDİYESİ TAŞERON LİSTESİ

BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünün birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyanlar ile gerekli şartları taşımayankişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

AÇIKLAMANIN TAM METNİNİ VE LİSTELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ



ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'de listeleri açıklayan kurumlar arasında

ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TAŞERON LİSTESİ DUYURU

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇME BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ALT İŞVEREN ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN İSİM LİSTESİ

(İlana ilişkin itirazların, Tespit Komisyonuna iletilerek değerlendirilmesini teminen 12 Şubat 2018 günü (Pazartesi) mesai bitimine kadar, daha önce başvurularını yaptıkları birime elden yazılı olarak sunulması gerekmektedir.)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SONUÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞERON İŞÇİ PERSONEL KABUL DUYURUSU;

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KABUL EDİLEN VE RED EDİLEN PERSONEL LİSTESİ



1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Bakanlığımız Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İlgililere ilanen tebliğ olunur.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.

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İZMİR İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğin 10. Maddesi gereği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz ve bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerinde 04/12/2017 tarihi itibariyle çalışmakta olan ve ekli listede isimleri belirtilen 24 kişilik temizlik hizmet alımında çalışan personelden 1 kişinin (Kevser BULUT) başvuruda bulunmadığı, 23 kişilik temizlik ve 10 adet güvenlik hizmet alım personelinin, tespit komisyonunca yapılan inceleme neticesinde aranılan şartları taşıdığı ve sınava girmeye hak kazandıkları ilanı;

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KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU SONUÇLARI

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.

KONYA OBM TAŞERON SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İTİRAZLAR BAŞLIYOR

İtirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat- 2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek. Taşeron işçilerin kurumlarda kadroya geçiş süreçlerini yürütecek tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak.

TAŞERONA KADRO SINAVI NE ZAMAN?

Milyonlarca taşeron işçinin heyecanla beklediği kadro başvuru sonuçları birer birer açıklanmaya başladı. Taşeronlar, bağlı bulundukları bakanlıkların resmi internet sitesi üzerinden isim listesini kontrol edebiliyor. Gözler sınav sürecine çevrildi. Peki taşerona kadro sınavı ne zaman yapılacak?

Taşeron kadro başvuruları kabul edilenlerin kesin listeleri 24 Şubat - 2 Mart 2018 tarihleri arasında duyurulacak. Hak kazanan adaylar, 3 Mart - 22 Mart tarihleri arasında taşerona kadro sınavına girecek. İşte açıklanan taşeron başvuru sonuç listeleri