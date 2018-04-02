Taşeron işçi kadro geçişleri bugün tamamlanıyor.. Eski hükümlü için Resmi Gazete duyurusu
Taşeron kadro geçişleri bugün sona eriyor. 2 Ocak tarihinde başlayan sürecin ardından başvuru, güvenlik soruşturması, sınav gibi aşamaları başarıyla geçen taşeron işçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği 2 Nisan tarihinde tamamen kadroya geçmiş olacak. Kadro geçiş döneminin ardından promosyon ödemesi alacak olan işçiler, çalışma düzenlerini doğrudan kurum bünyesi altında devam ettirecek. Peki, taşeron işçilerin kadro sürecinde eski hükümlülerin durumu ne olacak? İşte, Resmi Gazete duyurusu ve detaylı bilgiler
Taşeron kadro süreci, 2 Nisan Pazartesi günü sona eriyor. Eski hükümlü işçiler için Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile hukuki bir değişiklik getiren Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı, 3 Nisan itibariyle de bu konuda girişimlerine başlayacak. Peki, taşeron kadro geçiş sürecinde promosyon ne kadar verilecek? İşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun taşeron işçilerle ilgili açıklamaları ve eski hükümlü işçiler için Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru hakkında detaylı bilgiler
BAKAN SARIEROĞLU: "TAŞERON SÜRECİ PAZARTESİ NİHAYETE ERECEK"
Türk Metal Sendikası'nın düzenlediği törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşerondan kadroya geçişte de başarılı bir çalışmaya imza attıklarına dikkati çekerek "Şu anda merkezi bütçeyle düzenlemiş, kamu kurum ve kuruluşlarımızda taşeron tanımı neyse bunun dışında bıraktığımız hiç kimse yok. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Her kesimden talep gelmesini biz normal karşılıyoruz, bu kardeşlerimizin de taleplerine kulaklarımızı da tıkamış değiliz." dedi.
Sarıeroğlu, sürecin pazartesi günü nihayete ereceğini söyledi.
Daha önce taşeronda çalışan ancak eski hükümlü olmaları sebebiyle giriş imkanıyla ilgili sorun yaşayanlar için de adım attıklarını dile getiren Sarıeroğlu, "2 Nisan'dan sonra, taşeronla ilgili süreci tamamladıktan sonra 3 Nisan itibarıyla onlarla ilgili süreci de başlatmış olacağız. Bugün Resmi Gazete'de yönetmelik değişikliğimiz yayımlandı. Bunun uygulamasını, eski hükümlü kardeşlerimiz, daha önce taşeronda çalışanlarla ilgili yaşanan şu andaki hukuki karışıklık durumunu da gidermiş olacağız." dedi.
ESKİ HÜKÜMLÜLER İÇİN RESMİ GAZETE DUYURUSU GELDİ
Eski hükümlülerle ilgili Resmi Gazete duyurusu 31 Mart Cumartesi günü yayımlandı. İşte, bu fırsattan faydalanabilecek olan vatandaşlar hakkında bazı bilgiler;
Eski hükümlü sıfatıyla: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler taşeron sürecinde kadrodan faydalanabilecek.
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında aranan diğer tüm şartları taşımakla birlikte yalnızca 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartı taşımaması nedeniyle sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçirilemeyen alt işveren işçilerinden; bu Yönetmelik kapsamında eski hükümlü olduğunu belgelendirenler, sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçiş yapamadığı ilgili kamu kurum ve kuruluşunca Kurumdan talepte bulunmaksızın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi hükümlerine tabi olmak kaydıyla eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınabilir."
TAŞERON İŞÇİLERİN PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Taşeron işçilerin kadro durumlarına değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadro sürecinin tamamlanmasının ardından geçmişte aldıkları maaşlarının bir buçuk katı oranında promosyon almaya hak kazanacağını açıkladı. Bu çerçevede asgari ücretli bir taşeron çalışan göz önünde bulundurulursa 2 bin 404 liralık tazminat alacağı söylenebilir.
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