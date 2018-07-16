Taşeron coşkusu

İŞSİZLİKTE iyi haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan nisan dönemi işsizlik oranı yüzde 9.6’ya geriledi ve tek haneye indi. En son Mayıs 2016’da işsizlik oranı tek haneliydi. Geçen yılın nisanına göre işsizlik oranında 0.9, Mart 2018’e göre ise 0.5 puanlık iyileşme var. Nisan 2017’den Nisan 2018’e 852 bin yeni istihdam yaratılırken yeni istihdam kazanımında lokomotif kamu yönetimi ve savunma ile imalat sanayi oldu. Kamu yönetimi ve savunmada devletin taşeron işçilere kadroya almasının etkisi büyük. Geçen yılın nisan dönemine göre kamu yönetimi ve savunmada 295 bin kişilik artış oldu. Nisanda başlayan taşeron işçilerin kadroya alınması süresinin ilk rakamları istihdama yansıdı. Mayıs döneminde ise çok daha yüksek şekilde kamu yönetimi ve savunma istihdamında artış yaşanacak. Rakamlar tam olarak henüz istihdam verilerine girmedi. O dönemde Çalışma Bakanlığı 900 bin taşeronun istihdama alınacağını duyurmuştu. Son bir yılda istihdamı sırtlayan idari destek ve hizmet faaliyetlerinde istihdam kaybı var. Nisanda geçen yılın aynı dönemine göre bu sektörde 377 bin azalış yaşandı. Bu kaybın sebebi de taşeronların kadroya alınması. Daha önce istihdamda bu sektörde sayılan taşeronlar kamu yönetimi ve savunma ile sağlık sektörüne geçtiler. Ancak yine de istihdam artışı kaybın önüne geçmeyi başardı.

İŞGÜCÜNE KATILIM REKORU

TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 2018 Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişi oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık azalış ile yüzde 11.4 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2.9 puanlık azalış ile yüzde 16.9’a indi. İstihdam edilenlerin sayısı geçen yıl nisan dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0.7 puanlık artış ile yüzde 47.9 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 15 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 868 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.3’ü tarım, yüzde19.5’i sanayi, yüzde 7.4’ü inşaat, yüzde 54.8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. İşgücü 651 bin kişi artarak 32 milyon 95 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 53 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.1 puanlık artışla yüzde 72.4, kadınlarda ise 0.6 puanlık artışla yüzde 34 olarak gerçekleşti.

İMALATTA GÜÇLÜ SEYİR

İmalat sanayinde ise istihdam son aylarda oldukça hızlı artıyor. Ocak ayından itibaren imalat sanayindeki istihdam artışı sürüyor. Bu yıl nisanda geçen yıl nisan dönemine göre imalat sanayinde istihdam artışı 265 bin oldu. Bu istihdam artışının sinyali ise sanayi üretimi verilerindeki artıştan gelmişti. Sanayi üretimi geçen yıla göre nisanda yüzde 6.2 artmış ve dört aylık artışını sürdürmüştü. Geçen yılın kötü verilerinden turizmde ise iyileşme gözleniyor. Turizm sektörü nisanda geçen yıla göre 163 bin yeni istihdam ile dikkat çekti. Nisan ayında böylesi yükseliş mayıstan itibaren başlayacak turizm sezonunda iyi bir istihdam artışının geleceğinin habercisi.

SANAYİ İYİ HABER

İş Yatırım Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu nisanda mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının önceki aya kıyasla artış kaydettiğini belirterek “Ayrıca aylık istihdam yaratımı son iki aydır negatif seyrediyor. Tek iyi gelişme sınırlı da olsa sanayi istihdamının artması oldu. Yılın ikinci yarısında iktisadi faaliyetteki ivme kaybının hız kazanmasının istihdam piyasasına olumsuz yansımasını bekliyoruz. Nisanda mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı önceki aya kıyasla 0.4 puan artarak yüzde 10.3’e geldi. İstihdam yaratımına bakıldığında aylık bazda 34 binlik düşüş olduğu görülüyor. İstihdam yaratımında son iki aydır düşüş var. Nisan ayındaki düşüşte inşaat istihdamındaki 52 bin kişilik azalma ve tarımdaki 20 bin kişilik azalma öne çıkıyor. Sanayi tarafında ise 32 bin kişilik istihdam artışının olması iyi haber” dedi.

FİNANSÇILAR İŞSİZ KALIYOR

FİNANS sektörü bu yılı kayıpla geçiriyor. Nisanda TÜİK verilerine göre finans ve sigortacılık sektöründe geçen yılın nisan dönemine göre 29 bin kişilik azalma var. Yılın ilk dört ayında da bu durum değişmedi. Türkiye Bankalar Birliği’nin raporuna göre de Mart 2018’de geçen yıl marta göre 244 şube kapatıldı, 3 bin 581 çalışanla da yollar ayrıldı. Bunun bir kısmı emekli olmuş bankacılar olabilir. TBB ayrıntılı vermediği için ayırt etmemiz mümkün olmuyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KAYIP

İNŞAAT sektöründe geçen yıl nisana göre 32 bin kişilik kayıp var. Kayıp mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik verilerinde ise daha net ortaya çıkıyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam 34 bin kişi azalarak 28 milyon 818 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.4 puan artarak yüzde 10.3’e çıktı. BETAM’ın hesabına göre marttan nisana tarım ve inşaat sektörlerinde istihdam azalırken sanayi ve hizmetlerde istihdam arttı. Bu dönemde sanayi istihdamı 32 bin, hizmetler ise 6 bin kişi yükseldi. İstihdam tarımda 20 bin, inşaatta ise 52 bin kişi azaldı. İnşaatta iki dönemlik istihdam kaybı 100 bin kişi. İstihdamın yarısını taşıyan hizmetlerdeki artışın kaybı karşılayamaması nedeniyle tarım dışı işsizlik arttı.