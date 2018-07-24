Tasarruf tedbirleri alınmaya başlandı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu yıl için kamu harcamalarıyla ilgili tasarruf tedbirlerinin alınmaya başlandığını kaydetti.
Albayrak, dün yaptığı yazılı açıklamada, orta vadeli programın (OVP) hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarla istişare toplantıları yapıldığını, önce akademisyenlerle ardından da dün iş insanları ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirterek, “Yaptığımız toplantıda enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme sağlanması, bütçe disiplini, Türkiye’nin yeni döneme ilişkin potansiyelinin belirlenmesi gibi tüm konu başlıklarında katılımcıların görüşleri dinlenmiştir. Bu kapsamda bir kez daha tüm paydaşların katkıları ile ayakları yere basan, bu hedeflere odaklanmış bir orta vadeli program oluşturma çalışmaları devam etmektedir” dedi.
Albayrak, mali alanda atılacak adımlarla enflasyon ile mücadele sürecine azami katkı verileceğini belirterek, şöyle devam etti:
“Açıklanacak yeni plan (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacaktır. Yeni planın ve atılacak adımların enflasyon ile mücadele için vereceği katkı kısa sürede görünür olacak ve tedbirler kararlılıkla alınacaktır. Enflasyonla mücadele, büyüme hedefleri kapsamında atılacak adımlar ile eşgüdüm içerisinde, bütüncül bir yaklaşımla ve birbirini tamamlayıcı politikalar ile yürütülecektir. Kamu nakit varlıklarının tek elden yönetilmesi ve verimliliğini sağlayacak olan tek hazine hesap uygulamasının yaygınlaştırılması ile alakalı yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir.”
KİMLER KATILDI
Erol Bilecik, Abdurrahman Kaan, İsmail Gülle, Firuz Barboroz Bağlıkaya, Rifat Hisarcıklıoğlu, Murat Ülker, Hüsnü Özyeğin, Ali Kibar, Vahap Küçük, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Ahmet Çalık, Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı, Hamdi Akın, Mehmet Ali Aydınlar, Hasan Çolakoğlu, Abdullah Tivnikli, Cemal Kalyoncu, Abdülkadir Konukoğlu, Mehmet Torun, Kazım Türker, Tuncay Özilhan, Ahmet Firuzhan Kanatlı, Mehmet Cengiz.
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