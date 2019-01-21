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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Tasarruf seferberliği çağrısı

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Tasarruf seferberliği çağrısı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin tasarruf eksikliği olduğunu belirterek, milli tasarruf seferberliği talebinde bulundu.

Katıldığı AA Finans Masası’nda sigorta sektörünü değerlendiren Çağlar, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), hayata geçmeden önce Türk insanının tasarruflarının GSMH oranının yüzde 20’lerdeyken, BES’in de devreye girmesiyle tasarrufların artmasına 5 puanlık katkı sağladığını söyledi. Çağlar, sigorta sektörünün, toplam finansal büyüklüğün yüzde 4’ünü oluşturduğunu, en büyük payın yüzde 88 ile bankacılığa ait olduğunu belirterek, “Sigortacılık yüzde 4’lük büyüklükle 145 milyar TL’lik tasarruf üreten sektör. Bizim ürettiğimiz tasarruflar kaliteli, çünkü biz uzun vadeli yatırımlarda kullanıyoruz. Sigorta sektörünün büyümesinin sağladığı tasarruflar ülkenin kalkınmasına birebir fayda sağlıyor” dedi. Çağlar, Türkiye’nin hassaslaştığı dönemlerde sıcak para denilen portföy yatırımlarının hızla Türkiye’den çıkmasının kur atakları olarak yansıyabildiğine değinerek, şunları söyledi: “Bundan dolayı milli tasarruf seferberliği ilan etmeliyiz. Tasarruf etmek tüketim yapmayacağımız anlamına gelmemekle beraber hayatımızdaki gereksiz harcamaları kısmak lazım. Bir ekonominin en temel tasarrufu verimlilik artışıdır. Biraz teknolojiye önem vermemiz gerekiyor. “

YÜZDE 15 BÜYÜRÜZ

Çağlar, kolay bir yıl geçirmediklerini, faizlerin yukarı gitmesinin getirdiği finansal gelir artışının yanı sıra maliyetlerin oluşturduğu yükle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “2018’de ortalama yüzde 20’ye yakın bir büyüme gösterdik. 51-52 milyar lira prim üretimi ile yılı kapatırız. Geçmiş 10 yılda yüzde 15›ler civarında büyüdük. Enflasyonun yüzde 8›lere indiği dönemde reel büyüme gösteren bir sektörüz. Bugün yaşadığımız enflasyon oranları yüzde 20›lere çıktığı dönemlerde de nominal büyüme trendi içinde olan bir sektörüz. 2019›da ise yüzde 15-17 bandında büyürüz” dedi.

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