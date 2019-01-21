Tasarruf seferberliği çağrısı
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin tasarruf eksikliği olduğunu belirterek, milli tasarruf seferberliği talebinde bulundu.
Katıldığı AA Finans Masası’nda sigorta sektörünü değerlendiren Çağlar, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), hayata geçmeden önce Türk insanının tasarruflarının GSMH oranının yüzde 20’lerdeyken, BES’in de devreye girmesiyle tasarrufların artmasına 5 puanlık katkı sağladığını söyledi. Çağlar, sigorta sektörünün, toplam finansal büyüklüğün yüzde 4’ünü oluşturduğunu, en büyük payın yüzde 88 ile bankacılığa ait olduğunu belirterek, “Sigortacılık yüzde 4’lük büyüklükle 145 milyar TL’lik tasarruf üreten sektör. Bizim ürettiğimiz tasarruflar kaliteli, çünkü biz uzun vadeli yatırımlarda kullanıyoruz. Sigorta sektörünün büyümesinin sağladığı tasarruflar ülkenin kalkınmasına birebir fayda sağlıyor” dedi. Çağlar, Türkiye’nin hassaslaştığı dönemlerde sıcak para denilen portföy yatırımlarının hızla Türkiye’den çıkmasının kur atakları olarak yansıyabildiğine değinerek, şunları söyledi: “Bundan dolayı milli tasarruf seferberliği ilan etmeliyiz. Tasarruf etmek tüketim yapmayacağımız anlamına gelmemekle beraber hayatımızdaki gereksiz harcamaları kısmak lazım. Bir ekonominin en temel tasarrufu verimlilik artışıdır. Biraz teknolojiye önem vermemiz gerekiyor. “
YÜZDE 15 BÜYÜRÜZ
Çağlar, kolay bir yıl geçirmediklerini, faizlerin yukarı gitmesinin getirdiği finansal gelir artışının yanı sıra maliyetlerin oluşturduğu yükle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “2018’de ortalama yüzde 20’ye yakın bir büyüme gösterdik. 51-52 milyar lira prim üretimi ile yılı kapatırız. Geçmiş 10 yılda yüzde 15›ler civarında büyüdük. Enflasyonun yüzde 8›lere indiği dönemde reel büyüme gösteren bir sektörüz. Bugün yaşadığımız enflasyon oranları yüzde 20›lere çıktığı dönemlerde de nominal büyüme trendi içinde olan bir sektörüz. 2019›da ise yüzde 15-17 bandında büyürüz” dedi.
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