Devir tasarruf devri... Özellikle elektrik gibi rutin giderleri düşürmek tasarrufun en önemli konularının başında geliyor. Tasarruf için A+++ elektronik eşyalar kadar elektrik kullanımının takibi de önemli. Mikrodalga fırın veya televizyon ne kadar elektrik tüketiyor? Hangi cihazlar bekleme (stand-by) modunda elektrik tüketiyor? Bu soruların cevabını yeni enerji takip cihazlarıyla alabilmek mümkün. Geliştirilen bu cihazlar, bir evde ne kadar elektrik harcandığını tespit ediyor. Tüketiminizi size internet üzerinden raporluyor. En önemlisi ise fazla tüketim durumunda size anında bilgi veriyor. Kısacası elektrik faturanızı düşürebilmek için önemli bir çözüm sunuyorlar. Biz de bu hafta elektrik tüketiminizi düşürebilmek için geliştirilen takip cihazlarını araştırdık.

KIRMIZI IŞIKLA UYARIYOR



Elektrik tasarrufu ettirecek diğer bir cihaz ‘Glow’. Model, iki ayrı parçadan oluşuyor. Bu parçalardan biri elektrik panonuzdaki sayacınıza bağlanıyor. Diğeri ise odanıza yerleştiriliyor. Bu iki cihaz arasında kablosuz bir iletişim kuruluyor. Elektrik tüketiminiz arttığında sayaca bağlı olan cihaz bunu anlıyor ve odanızda yer alan istasyona bu bilgiyi veriyor. İstasyon üzerindeki LED ışıkların rengi değişiyor. Tüketiminiz normalin altındaysa yeşil ışık yanıyor, normal seviyedeyse turuncu, normalin üzerine çıktığınızda ise ışığın rengi kırmızıya dönüyor. Bu sayede elektrik tüketimini kontrol edebiliyorsunuz. 1.100 TL

EN AKILLI DENETÇİ



Evin tüm elektriğini takibe almak istiyorsanız, en iyi çözüm elektrik panolarına takip cihazı takmak. ‘Sense Home’ bu modellerden biri. İşin içinde elektrik olduğu için montajı bir elektrikçiye montajının yapılması öneriliyor. Montaj tamamlandıktan sonra Sense Home ile Wi-Fi internetinizi eşleştiriyorsunuz. Sonrasında akıllı telefon, tablet veya web uygulamaları aracılığıyla cihaza bağlanabiliyorsunuz. Bu uygulamalara elektriğin 1 kW’lık ücretini giriyorsunuz ve sonrasında Sense Home analize başlıyor. Elektrik kullanımınız, gün, hafta, ay, yıl veya faturalandırma döngüsüne göre görüntülenmeye başlanıyor. Belli bir fatura limiti belirleyebilir veya anlık tüketim belirleyebilirsiniz. Bu sayede ne zaman ne kadar elektrik kullandığınızı kontrol edebilirsiniz. Belirlenen limitler aşıldığında ise bilgilendirme mesajları da alabildiğiniz belirtelim. 3 bin 560 TL

ÜZERİNDEKİ EKRANDAN GÖSTERİYOR

Akıllı bir elektrik takip sisteminin hayatı kolaylaştırıyor. Ancak daha sade ve ekonomik seçenekler de sizi tasarruf ettirmeye yetiyor. Trotec’in geliştirdiği ‘BX11’ adındaki modeli prize takıyorsunuz. Üzerine de kullanacağınız cihazı bağlıyorsunuz. Modelin üzerinde bir ekran yer alıyor. Kolayca programlanabilen BX11, güncel elektrik tüketimini ekranda gösteriyor. Bu ekran üzerinden elektrik fiyatını kaydedip, cihazların ne kadarlık tüketim yaptığını kolaylıkla takip edebilirsiniz. Bekleme (Standby) modunda 2 Watt’tan itibaren tüketim tespitini yapabilen model, aynı zamanda iki farklı elektrik fiyatını da hesaplayabiliyor. Bu sayede gündüz veya gece tarifesi belirleyerek anlık tüketimin daha doğru hesaplanabiliyor. Modelin kayıt etme kapasitesi ise bin saate kadar çıkıyor. 126 TL

BEKLEME KONUMUNDA TÜKETİMİ DURDURUYOR

TP-Link’in geliştirdiği ‘HS110’ prizlerin üzerine takılan bir model. Wi-Fi internete bağlanıyor ve akıllı telefon uygulamaları üzerinden kontrol ediliyor. Elektrik tüketimini anlık olarak takip eden model, bu tüketiminizi uygulama üzerinden takip etmenizi sağlıyor. Modelin en çok dikkat çeken özelliği ise zaman ayarlaması. Uygulama üzerinden prizin ne zaman kapanacağını ve ne zaman açılacağını belirleyerek elektrik tasarrufunuzu arttırabilmeniz mümkün. Örneğin; TV’nin 24.00 ile 08.00 arasında kapalı olmasını programlayabilirsiniz. Böylelikle bekleme konumundaki tüketim azalacak. 199 TL