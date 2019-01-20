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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ahmet Can
20.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Tasarruf devri

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Tasarruf devri

Elektrik faturasını düşürebilmek herkesin derdi. Enerji tasarrufu yapabilen cihazlar kadar elektrik tüketimi takibi de oldukça önemli. Geliştirilen yeni cihazlar sayesinde ne zaman, ne kadar ve hangi cihazın daha fazla elektrik tükettiğini tespit edebiliyorsunuz.

Devir tasarruf devri... Özellikle elektrik gibi rutin giderleri düşürmek tasarrufun en önemli konularının başında geliyor. Tasarruf için A+++ elektronik eşyalar kadar elektrik kullanımının takibi de önemli. Mikrodalga fırın veya televizyon ne kadar elektrik tüketiyor? Hangi cihazlar bekleme (stand-by) modunda elektrik tüketiyor? Bu soruların cevabını yeni enerji takip cihazlarıyla alabilmek mümkün. Geliştirilen bu cihazlar, bir evde ne kadar elektrik harcandığını tespit ediyor. Tüketiminizi size internet üzerinden raporluyor. En önemlisi ise fazla tüketim durumunda size anında bilgi veriyor. Kısacası elektrik faturanızı düşürebilmek için önemli bir çözüm sunuyorlar. Biz de bu hafta elektrik tüketiminizi düşürebilmek için geliştirilen takip cihazlarını araştırdık.

KIRMIZI IŞIKLA UYARIYOR

Elektrik tasarrufu ettirecek diğer bir cihaz ‘Glow’. Model, iki ayrı parçadan oluşuyor. Bu parçalardan biri elektrik panonuzdaki sayacınıza bağlanıyor. Diğeri ise odanıza yerleştiriliyor. Bu iki cihaz arasında kablosuz bir iletişim kuruluyor. Elektrik tüketiminiz arttığında sayaca bağlı olan cihaz bunu anlıyor ve odanızda yer alan istasyona bu bilgiyi veriyor. İstasyon üzerindeki LED ışıkların rengi değişiyor. Tüketiminiz normalin altındaysa yeşil ışık yanıyor, normal seviyedeyse turuncu, normalin üzerine çıktığınızda ise ışığın rengi kırmızıya dönüyor. Bu sayede elektrik tüketimini kontrol edebiliyorsunuz. 1.100 TL

Tasarruf devri

EN AKILLI DENETÇİ

Evin tüm elektriğini takibe almak istiyorsanız, en iyi çözüm elektrik panolarına takip cihazı takmak. ‘Sense Home’ bu modellerden biri. İşin içinde elektrik olduğu için montajı bir elektrikçiye montajının yapılması öneriliyor. Montaj tamamlandıktan sonra Sense Home ile Wi-Fi internetinizi eşleştiriyorsunuz. Sonrasında akıllı telefon, tablet veya web uygulamaları aracılığıyla cihaza bağlanabiliyorsunuz. Bu uygulamalara elektriğin 1 kW’lık ücretini giriyorsunuz ve sonrasında Sense Home analize başlıyor. Elektrik kullanımınız, gün, hafta, ay, yıl veya faturalandırma döngüsüne göre görüntülenmeye başlanıyor. Belli bir fatura limiti belirleyebilir veya anlık tüketim belirleyebilirsiniz. Bu sayede ne zaman ne kadar elektrik kullandığınızı kontrol edebilirsiniz. Belirlenen limitler aşıldığında ise bilgilendirme mesajları da alabildiğiniz belirtelim. 3 bin 560 TL

Tasarruf devri

ÜZERİNDEKİ EKRANDAN GÖSTERİYOR

Akıllı bir elektrik takip sisteminin hayatı kolaylaştırıyor. Ancak daha sade ve ekonomik seçenekler de sizi tasarruf ettirmeye yetiyor. Trotec’in geliştirdiği ‘BX11’ adındaki modeli prize takıyorsunuz. Üzerine de kullanacağınız cihazı bağlıyorsunuz. Modelin üzerinde bir ekran yer alıyor. Kolayca programlanabilen BX11, güncel elektrik tüketimini ekranda gösteriyor. Bu ekran üzerinden elektrik fiyatını kaydedip, cihazların ne kadarlık tüketim yaptığını kolaylıkla takip edebilirsiniz. Bekleme (Standby) modunda 2 Watt’tan itibaren tüketim tespitini yapabilen model, aynı zamanda iki farklı elektrik fiyatını da hesaplayabiliyor. Bu sayede gündüz veya gece tarifesi belirleyerek anlık tüketimin daha doğru hesaplanabiliyor. Modelin kayıt etme kapasitesi ise bin saate kadar çıkıyor. 126 TL

Tasarruf devri

BEKLEME KONUMUNDA TÜKETİMİ DURDURUYOR

TP-Link’in geliştirdiği ‘HS110’ prizlerin üzerine takılan bir model. Wi-Fi internete bağlanıyor ve akıllı telefon uygulamaları üzerinden kontrol ediliyor. Elektrik tüketimini anlık olarak takip eden model, bu tüketiminizi uygulama üzerinden takip etmenizi sağlıyor. Modelin en çok dikkat çeken özelliği ise zaman ayarlaması. Uygulama üzerinden prizin ne zaman kapanacağını ve ne zaman açılacağını belirleyerek elektrik tasarrufunuzu arttırabilmeniz mümkün. Örneğin; TV’nin 24.00 ile 08.00 arasında kapalı olmasını programlayabilirsiniz. Böylelikle bekleme konumundaki tüketim azalacak. 199 TL

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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