Tasarımın merkezi İstanbul olacak
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla tasarım kültürünü geliştirmek, tasarımın gücü konusunda farkındalık sağlamak, Türk tasarımcıları dünyaya tanıtmak ve tasarımın endüstriye kattığı değeri artırmak amacıyla bu yıl 4. kez düzenlediği Design Week Turkey, 14-17 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
ING Türkiye, Ford Otosan ve Türk Hava Yolları destekleriyle “Tasarım Ötesi” ana temasını taşıyan etkinlik kapsamında 100’den fazla konuşmacı ve 150’nin üzerinde tasarımcı, 34 panel ve konferans ile 53 sergi ve atölye çalışmalarında sanayici, akademisyen ve öğrencilerle buluşacak. Design Week Turkey tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, önümüzdeki yıl İstanbul’u bir küresel tasarım merkezi yapmayı planladıklarını belirterek, “Genç Türk tasarımcılarımızı dünyaya tanıtmak ve ihracat ile tanıştırmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin markalaşma yolculuğuna da önemli katkı sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu kapsamda moda ve tasarıma yönelik tüm etkinliklerimizi bir araya getireceğimiz uluslararası organizasyon gerçekleştireceğiz. Yıl boyunca tasarım ve modanın konuşulacağı bu proje ile İstanbul’u uluslararası düzeyde, Avrasya’nın bölgesel tasarım merkezi yapacağız ve İstanbul’u endüstriyel, görsel, moda tasarım ajanslarının ofis açacakları küresel tasarım merkezine dönüştüreceğiz” diye konuştu.
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