Tartışmalı ilçenin kentsel dönüşümünde önemli karar

Bakanlar Kurulunun riskli alan ilanına ilişkin kararı Resmi Gazete’de de yayımlandı. Söz konusu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19 Ocak tarihli yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre alındı. İstanbul Gaziosmanpaşa’da 120 bin nüfusun yaşadığı alanda kentsel dönüşüm planlanıyor.

Birçok ilçenin aksine bu bölgede çalışmalar belediyenin öncülüğünde ilerlerken vatandaş sürece dahil edilmemekten şikayetçi. Bu nedenle dönem dönem eylemler de yapılıyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise yerinde dönüşüm ve gönül rızasına dayalı dönüşüm yapacaklarını dile getiriyor.

RAKAMLARLA GAZİOSMANPAŞA DÖNÜŞÜMÜ

Gaziosmanpaşa ilçesinin büyüklüğü 1173 hektar 20 ayrı bölgede kentsel dönüşüm yapılması planlanıyor

İlçede 31 bin 335 bina var ve bunların 6 bini aşkını riskli ilan edilen alanlarda yer alıyor

Yaklaşık 500 bin nüfusu olan ilçede riskli alanda yaşayan nüfus 120 binden fazla

Dönüşüm kapsamında 30 bin konutun yıkılması planlanıyor