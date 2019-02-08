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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.02.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

TARSİM'den hortum mağdurlarına 31 milyon liralık ödeme

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TARSİM'den hortum mağdurlarına 31 milyon liralık ödeme

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi, Antalya'da şiddetli yağış ve hortumun zarar verdiği sera ve tarım alanlarındaki hasar tespit çalışmalarına ilişkin bin 353 poliçenin hasar dosyalarını sonuçlandırarak yaklaşık 31 milyon lira ödeme yaptı.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ (TARSİM), Antalya'da şiddetli yağış ve hortumun zarar verdiği sera ve tarım alanlarına ilişkin bin 353 poliçenin hasar dosyalarını sonuçlandırarak 30 milyon 951 bin 149 lira tazminat ödeme gerçekleştirdi.

TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, AA muhabirine, 24 Ocak ile 4 Şubat arasında Antalya'dan 3 bin 83 sera, bin 679 bitkisel ürün sigortası olmak üzere 4 bin 762 hasar ihbarı yapıldığını söyledi.

Sera sigortası hasar ihbarları incelendiğinde hortumun ağırlıklı olarak Kumluca ilçesinde, dolu ve fırtınanın Aksu ile Serik, sel ve su baskınının da Serik ilçesinde etkili olduğunun görüldüğünü ifade eden Satoğlu, sera sigortası hasar tespit işlemlerine aynı gün başlandığını ve meteorolojik koşulların izin verdiği ölçüde hızlı biçimde tamamlandığını kaydetti.

Hasar tespit çalışmalarında önceliğin en yüksek hasarlı seralara verildiğini anlatan Satoğlu, şunları söyledi:
"24 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında yapılan hasar tespit işlemleri hızla incelendi ve 4 Şubat'a kadar bin 353 poliçenin hasar dosyaları sonuçlandırılarak 30 milyon 951 bin 149 lira tazminat ödemesi yapıldı. 1 ile 4 Şubat tarih aralığında ihbarı yapılan 502 hasarın tespit işlemleri hızla devam ediyor. Yarına kadar tüm tespitlerin tamamlanması ve tazminatların ödenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda toplam tazminat ödemesinin 35 milyon lira civarında olacağı öngörülmektedir."

Satoğlu, bin 228 ihbarda ise herhangi bir hasar olmadığının tespit edildiğini ve dosyalarının hasarsız olarak kapatıldığını bildirdi. Antalya'da 56 bin 733 dekar sera alanının sigortalı olduğunu belirten Satoğlu, bunun da toplam alanın yüzde 32,28'ni kapsadığını kaydetti.

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASINDA TAHMİNİ TUTAR İSE 11 MİLYON LİRA

Bitkisel ürün sigortası kapsamındaki ihbarlar hakkında da bilgi veren Satoğlu, hortum hasarının ağırlıklı olarak Finike, dolu ile fırtınanın ağırlıklı olarak etkilediği ilçelerin de Finike ile Konyaaltı olduğunu söyledi.

Hasar ihbarlarına ait muallak tazminat tutarının 11 milyon 216 bin lira civarında olduğunu dile getiren Satoğlu, "Bitkisel ürün sigortası kapsamında hasar tespit işlemleri hızla yürütülmekte. Ürünlerin hasat dönemlerine göre kesin hasar oranları tespit edilecek ve tazminat ödemeleri buna göre yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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