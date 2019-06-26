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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.06.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

TARSİM'den hasar ihbarı açıklaması

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TARSİM'den hasar ihbarı açıklaması

Yılın ilk yarısında Türkiye genelinde tüm tarım sigortası branşlarında 1,7 milyon adet poliçe düzenlendiği, 81 ilden 245 bin civarında hasar ihbarı alındığı ve "dolu" nedenli ihbarların ilk sırada yer aldığı bildirildi.

TARSİM'den yapılan açıklamada, iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği doğal afetlerin ve olağanüstü hava koşullarının hayatın her alanında etkisini giderek artırdığı ve söz konusu olumsuzluklara karşı alınması gereken tedbirler arasında çok önemli bir yeri olan sigortanın artık kaçınılmaz bir hale geldiği vurgulandı. 
Tarımsal üretimi doğrudan etkileyen doğal afetler ve olağanüstü hava koşullarının bu yılın başından itibaren Türkiye'nin hemen hemen her yerinde etkili olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Antalya'da hortum ve fırtına sebebiyle seralar ve açık alanda turunçgiller, Mersin, İzmir ve Hatay’da sel-su baskını nedeniyle ıspanak, buğday ve narenciye ağırlıklı olmak üzere pek çok ürün, Malatya’da don sebebiyle kayısı, Manisa’da önce dolu, takip eden günlerde ise don sebebiyle üzüm, Adana ve Mersin’de dolu nedeniyle şeftali, nektarin ve erik grubu meyveler hasar gördü. Şiddetli fırtına, Giresun ve Ordu'daki fındık bahçelerine zarar verdi. Dolu nedeniyle Çorum, Kırşehir, Amasya, Kırıkkale ve Kastamonu'da başta tahıllar olmak üzere sebze ekilişleri ile Eskişehir'de buğday ve arpa ürünleri olumsuz etkilendi. Son olarak, geçtiğimiz hafta Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelan felaketi neticesinde ciddi boyutlarda yaralanmalar, can ve mal kayıpları yaşandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve kayıp vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunmasını dileriz. 

Yaşanan bu felaketler neticesinde bu yılın ilk yarısında sigortalı üreticilerden alınan hasar ihbarlarında sırasıyla dolu, don, fırtına, sel-su baskını gibi nedenler, Malatya, Manisa, Konya, Antalya gibi iller, buğday, kayısı, üzüm ve arpa gibi ürünler öne çıktı. Hayvan hayat sigortalarında ise büyükbaş hayvanlar, zorunlu kesim ve ölüm gibi nedenler ilk sıralarda yerini aldı. Alınan ihbarlar doğrultusunda sahadaki incelemeler, alanında uzman olan 2 bin civarındaki eksper tarafından yürütülüyor. Bu anlamda, geniş ve kapsamlı bir hasar tespit operasyonu, hiçbir üreticimizi mağdur etmeden ve çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Hasar tespit çalışmalarının daha seri ve hızlı bir şekilde tamamlanması için üreticilerimizin hasar ihbarında bulunmadan önce mutlaka gerekli kontrolleri sağlayarak hasar olduğu konusunda emin olduktan sonra ihbarda bulunmalarının büyük önem taşıdığını bir kez daha hatırlatmak isteriz." 

Açıklamada, yılın ilk yarısında Türkiye genelinde tüm tarım sigortası branşlarında 1,7 milyon adet poliçe düzenlendiği, 81 ilden 245 bin civarında hasar ihbarı alındığı ve "dolu" nedenli ihbarların ilk sırada yer aldığı bildirildi. 

Bu yıl yapılan incelemeler ve tespitler neticesinde hasar dosyası tamamlanan sigortalı üreticilere 367 milyon lira ödeme gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde ise poliçe bitiş tarihleri doğrultusunda 661 milyon TL daha ödeme yapacağız. Bu şekilde, mevcut tablo doğrultusunda üreticilerimize 1 milyar TL'nin üzerinde hasar ödemesi gerçekleştirmiş olacağız." denildi. 

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