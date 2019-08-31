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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.08.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

TARSİM'den 5.4 milyar lira ödeme!

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TARSİM'den 5.4 milyar lira ödeme!

Türkiye genelinde tüm tarım sigortası branşlarından 12 milyon poliçe düzenlendiği, her yıl sisteme katılımın daha fazla olduğu belirtildi.

Tarım Sigortalı Havuzu'nun (TARSİM) bugüne kadar çeşitli riskler ve doğal afetlerden ötürü ürünleri ve hayvanları zarar gören üreticilere 5,4 milyar TL ödeme yaptığı bildirildi.

TARSİM, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'ın, 6 Ağustosta yaptığı açıklamada verim düşüklüğü ve doğal afetlerde TARSİM’in çiftçiye güven vermediğini, isteklerini yerine getirmediği iddialarına yanıt verdi.

Açıklamada, sistemin başlangıcından bugüne kadar çeşitli riskler ve doğal afetlerden ötürü ürünleri ve hayvanları zarar gören üreticilere 5,4 milyar TL ödendiği belirtildi.

Türkiye genelinde tüm tarım sigortası branşlarından 12 milyon poliçe düzenlendiği, her yıl sisteme katılımın daha fazla olduğu belirtilen açıklamada, “TARSİM 13 yıldır faaliyet göstermesine rağmen sigortalılık oranında yüzde 20’ler seviyesine ulaşmıştır ve bugün yurt dışındaki benzer sistemlere rol model bir noktadadır. Çeşitli riskler ve doğal afetlerden ötürü ürünleri ve hayvanları zarar gören üreticilere 5,4 milyar TL hasar ödemesi yapılmıştır. 'Dolu yağışı hariç diğer ödemeleri karşılamıyoruz' ifadeleri gerçek dışıdır. Kar amacı taşımayan ve gönüllülük esasına dayanan sistem, kendini sürekli geliştiren, yenileyen ve dinamik yapıya sahiptir” denildi.

"EKSPERLER, BAĞIMSIZ VE HAKEM KİŞİLERDİR"

TARSİM çiftçiye güven vermiyor tarzı söylemlerin doğru olmadığı belirtilen açıklamada, “TARSİM’in en önemli unsurlarından birisi risk inceleme ve hasar tespit işlemleridir. Bu işlemler, ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerden oluşan TARSİM eksperleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Eksperler, TARSİM eğitim belgesine sahip, Hazine ve Maliye Bakanlığı nezrindeki Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlik siciline kayıt yaptırmış, tarım sigortaları konusunda risk inceleme ve hasar tespiti yapabilecek uzmanlığa sahip, bağımsız ve hakem kişilerdir” ifadelerine yer verildi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan’ın yaptığı açıklamada, '60 dönüm ve 2 kişiye hisseli olan bahçede TARSİM birine sigorta yapıyor, diğerine yapmıyor' açıklamalarına da yanıt verilen açıklamada şöyle denildi:

"Haberde bahsi geçen bahçe ile ilgili olarak sigortalı bahçe sahiplerinden biri, 01.04.2019 tarihinde başvuruda bulunmuş ve 08.04.2019 tarihinde poliçesi oluşturulmuştur. Diğer ilgili kişinin ise söz konusu bahçenin bulunduğu bölgede dolu yağışının gerçekleşmesinin ardından, yani 22.04.2019 tarihinde poliçe başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine risk inceleme işlemi gerçekleştirmek üzere TARSİM tarafından eksper görevlendirilmiş ve poliçe başvurusu uygun görülmemiştir. Bu aşamada risk inceleme talebi ile ilgili olarak, ret nedenini açıklayan bilgilendirme mesajı da, poliçede yer alan cep telefonuna iletilmiştir. Bahsi geçen bahçenin kuzey yönünde 350 metre mesafedeki lokasyonda, 18.04.2019 tarihli dolu yağışına bağlı eksperlerce yapılan hasar incelemesinde aynı cins üründe hasar tespit edilmiş olup, poliçeler geçici konumda bulunmaktadır." 

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