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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.05.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

TARSİM sesli yanıt sistemi hasar ihbar hattını hayata geçirdi

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TARSİM sesli yanıt sistemi hasar ihbar hattını hayata geçirdi

Tarım Sigortaları Havuzu'nca (TARSİM), IVR (sesli yanıt sistemi) hasar ihbar hattının hayata geçirildiği bildirildi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM, hizmet kalitesini ve sisteme ilişkin memnuniyet düzeyini arttırmak, hasar ihbarları konusunda yöntemleri çeşitlendirmek ve işlem sürelerini kısaltmak amacıyla, TARSİM IVR (sesli yanıt sistemi) hasar ihbar hattını hayata geçirdi. 

Çağrıları insan gücüne ihtiyaç duymadan karşılayan yeni uygulama, bitkisel ürün sigortası ve sera sigortası branşlarında poliçe sahibi olan üreticilere, zamandan ve mekandan bağımsız olarak, telefonlar üzerinden 7/24 hasar ihbarında bulunma imkanı sunuyor. 

Sigortalı üreticiler, hasar ihbarında bulunmak için "0850 399 89 50" numaralı telefonu arayarak, poliçe numarasını ve ardından T.C. kimlik numarası ya da vergi numarasını, hasar tarihini ve hasar nedenini tuşlayıp, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde hasar ihbar kaydını oluşturabiliyor. 

Üreticiler, yeni uygulamanın yanı sıra TARSİM Mobil Uygulama, tarsim.gov.tr üzerinde yer alan poliçe sorgulama/hasar ihbarı ekranı ve acenteler aracılığıyla da bitkisel ürün sigortası ve sera sigortası branşlarındaki poliçeleri için hasar ihbarında bulunabiliyor. 

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