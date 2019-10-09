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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.10.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Tarlası için ödünç aldı! Üreticisi oldu...

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Tarlası için ödünç aldı! Üreticisi oldu...

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çiftçilik yapan İbrahim Elçi, tarlası için arkadaşından borç aldığı solucan gübresinden yüksek verim sağlayınca yaklaşık 1 yıl önce gübre üretimine başladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çiftçilik yapan İbrahim Elçi, tarlası için arkadaşından "borç aldığı" solucan gübresinin üretimine başlayarak ayda yaklaşık 4 ton gübre üretir hale geldi.

İlçeye bağlı Keçili Mahallesi'nde çiftçilik yapan Elçi, iki yıl önce pamuk ve mısır üretimi yaptığı tarlası için arkadaşından ödünç solucan gübresi aldı. Tarlasında gübreyi kullanan Elçi, verimin artması üzerine solucan gübresini üretmeye karar verdi.

Tarlası için ödünç aldı Üreticisi oldu...
Yaklaşık 1 yıl önce işe başlamak için yaklaşık 2 milyon Kaliforniya solucanı satın alan Elçi, 4 metrekarelik depoda başladığı üretiminden memnun kalınca alanı 200 metrekareye çıkarttı.

Çiftçi İbrahim Elçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşından borç aldığı solucan gübresinin verimini görünce kendisinin de bu alana yönelmesi gerektiğini düşündüğünü aktardı.

Yeniliğe açık biri olduğunu aktaran Elçi, ilk başlarda 4 metrekarelik alanda üretime başladığını ifade etti. Elçi, küçük bir depoda deneme amaçlı başladığı üretimden iyi sonuçlar aldığını aktararak, "Kısa sürede iyi sonuç alınca üretimi artırmaya karar verdim. Bu yönde çalışmalarımı sürdürdüm." dedi.

Tarlası için ödünç aldı Üreticisi oldu...
"AYDA YAKLAŞIK 4 TON GÜBRE ÜRETİYORUM"

Gübreden iyi kazanç sağlamaya başladığını anlatan Elçi, " Bir yıl içinde mevcut yerimi genişleterek 200 metrekarelik bir alanda gübre ürettim. İlk başlarda yaklaşık 2 milyon solucanım varken şu anda yaklaşık 20 milyon solucana ulaştım. Solucan gübresinin kendi kendini artıran bir yapısı var. Ayda yaklaşık 4 ton gübre üretiyorum. " diye konuştu.

Elçi, ürettiği gübreleri çevredeki çiftçilere sattığını belirterek, "Çiftçiler bu gübreden çok memnun. Tarla veriminin ciddi anlamda arttığını söylüyor. Bunun yanında masrafı az, geliri yüksek oluyor. Şu ana kadar kendi masrafını çıkardı. Ayda ortalama 10 bin liraya yakın getirisi oluyor." dedi.

Tarlası için ödünç aldı Üreticisi oldu...
Elçi, kendi tarlasında da kendi ürettiği solucan gübresini kullandığını ve verimden memnun olduğunu sözlerine ekledi. 

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