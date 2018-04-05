Tarlalar da akıllanıyor

2050 yılında yaklaşık 10 milyar olacak dünya nüfusunu beslemek için gıda üretiminin küresel olarak en az yüzde 50 artması gerekiyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne ait bu tahmini bizimle paylaşan ise WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar. Bayar, Türkiye’de ise nüfusun 2050’ye gelindiğinde 95 milyonu geçeceğini, 2080 öngörülerine göre de iklim değişikliği nedeniyle ülkemizin tarımda bugün üretebildiğinden yüzde 15 daha az üretim yapacağını söylüyor. Halen toplam işgücünün dörtte birine istihdam sağlayan tarım sektöründe atılacak adımlar, bu rakamlar ışığında daha da önem kazanıyor. Anadolu Efes, WWF ile “Gelecek Tarımda” ismiyle yeni bir akıllı tarım projesine start verdi. Arpa ve şerbetçiotu çiftçisini akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla tanıştıracak olan proje, gençleri tarımsal üretime teşvik ederek Anadolu’da tarımın geleceğini güvence altına almayı hedefliyor.

Her ne kadar Türkiye’deki işgücünün yüzde 25’i tarımda istihdam edilse de son 20 yılda hızlı kentleşme süreci sonucunda, tarım sektöründeki işgücü sürekli olarak azalıyor. Birçok veri, toplumlardaki genç nüfusun tarıma olan ilgisinin azalmaya devam ettiğini ve hem tarım sektörünü hem de kırsal yaşamı terk ederek, başta hizmet sektörü başka alanlara kaydığını gösteriyor. Çiftçi yaş ortalamasının 57’ye çıkması bunun göstergelerinden biri. Sektörü canlandırmak ve daha cazip hale getirmek için teknoloji de belli fırsatlar sunuyor. Teknolojinin tarıma entegrasyonu, hem üretim verimliliğini, hem de iklim değişikliğinin yaratabileceği olumsuz etkilerden üretimi korumak için büyük önem taşıyor.

2 MİLYON LİRA

Anadolu Efes’in başlattığı akıllı tarım projesi de bu alandaki dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyor. WWF işbirliği ile başlatılan proje kapsamında ilk etapta, Konya, Kayseri, Eskişehir ve Adıyaman’da 15 arpa çiftçisinin, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ise şerbetçiotu üretimi yapan beş çiftçinin bin 542 dekar arazisinde, akıllı tarım teknolojileri ve sürdürülebilir tarla uygulamalarının faydalarının ölçümlenerek yaygınlaştırılması planlanıyor. Üç yıl sürmesi planlanan ve ilk etapta 2 milyon lira yatırım yapılacak projede, zamanla çiftçi sayısı arttırılacak. Proje, genç çiftçiler için bir destek programını da kapsıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DAYANIKLI ARPA

BUGÜN 15 adet tescilli maltlık arpa yedi de şerbetçiotu çeşidine sahip olan Anadolu Efes, şerbetçiotunun Türkiye’deki tek alıcısı, arpanın ise en büyük alıcılarından biri. Anadolu Efes Türkiye Tedarik Zinciri Direktörü Gani Küçükkömürcü, bu çeşitlerin geliştirilmesinin sürdürülebilir tarım açısından önemini, “15 adet tescilli maltlık arpa çeşidi sayesinde su kullanım miktarı yüzde 25, yakıt kullanımı yüzde 18-22, elektrik kullanımı ise yüzde 24’e varan oranlarda düştü. Geliştirdiğimiz maltlık arpa çeşitleri arasında kuraklığa dayanıklı, normal arpaya göre suya yüzde 20-25 daha az ihtiyaç duyan çeşitler bulunuyor. Yedi çeşit şerbetçiotu sayesinde ise ekili alanlarda son 10 yılda yüzde 49 oranında artış elde edildi” sözleriyle aktarıyor.

TARLAYA SENSÖR GİRİYOR

ANADOLU Efes’in WWF Türkiye ile ortaklaşa gerçekleştirdiği akıllı tarım projesinin bileşenlerini, akıllı tarım uygulamaları, doğaya duyarlı yenilikçi yöntemler, genç çiftçi destek programı, çiftçi deneyim ve paylaşım platformu oluşturuyor. Proje kapsamında toprak ve hava sensörleri, uydudan tarla sağlığı takibi ve dijital toprak tahlil cihazı gibi akıllı tarım uygulamalarıyla çiftçilerin arazisinde toprak nemi, toprak ısısı, nispi nem ve ısı değerleri anlık olarak toplanacak ve düzenli olarak ölçülüp kayıt altına alınacak. Çiftçiler için son derece kritik olan bilgileri sunacak bu teknolojiler sayesinde hem çiftçinin hayatı kolaylaşacak, hem de girdilerin daha verimli kullanılmasına olanak sağlanabilecek. Örneğin, toprak ve hava sensörleri ile sadece ihtiyaç kadar sulama yapılacak. Bu şekilde tarımda teknoloji kullanımı daha verimli üretimi, daha ekolojik üretimi sağlayacak.