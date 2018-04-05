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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.04.2018 - 22:49, Son Güncelleme:

Tarladaki verime ‘uygulamalı’ destek

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Tarladaki verime ‘uygulamalı’ destek

DenizBank’ın hayata geçirdiği ‘Deniz’den Toprağa’ uygulaması ile tarlalardaki verimin arttırılabileceğini belirten DenizBank yetkilileri, “Uygulama içinde yer alan ‘Tarlalarım’ fonksiyonuna ‘tarla ekle’ butonunu ilave ettik. Buraya tarlalarını kaydeden üreticilerimiz uzman kişilerden öneriler alıyor. Bugüne kadar 12 bin 500 çiftçi 14 bin tarla kaydetti. Çiftçilerimiz, üretimin her aşamasına özel binlerce bildirim aldı” diye konuştu.

20 Eylül 2017 tarihinde DenizBank tarafından hayata geçirilen ‘Deniz’den Toprağa’ mobil tarım uygulamasının 40 bin kullanıcıyı geçtiğini ifade eden DenizBank yetkilileri, uygulama sayesinde tarlalarda verimin de arttırılabileceğine dikkat çekti.

Tarım üretiminde hem üreticilerin maliyetlerini düşürmek hem kısıtlı toprak ve su kaynaklarını korumak hem de topraktan alınan verimin artırılmasını sağlamak adına gübre, ilaç, su ve tohum gibi girdilerinin en optimum seviyede kullanılmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken banka yetkilileri, “Gübrenin gereğinden fazla kullanımı tarladan daha çok ürün alınmasını sağlamadığı gibi toprağı kirleterek sonraki seneler için verimi düşürüyor. Aşırı sulama hem çiftçimize maliyet olarak yansıyor hem de toprağın üstündeki en verimli katmanın kaybolmasına sebep olarak verimi düşürüyor, toprağı kalitesizleştiriyor” dedi.

Her üründe üretimin belli dönemlerinde ortaya çıkan bazı zararlılar ve hastalıklar olduğuna dikkat çeken DenizBank yetkilileri, “Bu faktörler kimi zaman çiftçimizin bir senelik tüm emeğinin heba olmasına sebep oluyor, ürün hasat edilemeden direkt olarak imha edilmek zorunda kalınıyor. Dünyada yükselen trendin, tarlaları dijital teknolojiler ile takip ederek tüm bu riskleri en az indirgemek ve maliyet yaratan girdileri en ideal bileşimde kullanarak tarlanın, bahçenin, bağın verimini yükseltmek olduğu bilinen bir gerçek. Biz de bu eğilimden hareketle Deniz’den Toprağa mobil uygulamasının içerisine ‘Tarlalarım’ fonksiyonunu ilave ettik. Bu fonksiyon üzerinde yer alan ‘Tarla Ekle’ butonu ile üreticimiz yetiştirdiği ürün, ürün tipi, il-ilçe-köy bilgisi, toprak tipi, sulama imkanı, -varsa- toprak analizi değerleri gibi verileri girerek yaklaşık yarım dakikada tarlasının bir sanal taklidini oluşturuyor. Bu ürünün ekim ve hasat tarihleri de aynı menüye kaydedildiğinde uygulamamız bu tarladaki bitkinin büyüme sürecini sanal ortamda simule ederek geçirdiği her evreye özel, yetiştiği bölgeye özel, toprak ve sulama imkanlarına özel gübreleme, ilaçlama, sulama gibi öneriler üretiyor. Bu öneriler için ziraat mühendisleri ve yazılımcılardan oluşan kalabalık ekibimiz uzun bir süre çalışarak ülkemizde üretilen 100’den fazla ürünün her birine özel algoritmalar üretti. Üretim önerileri bu altyapı sayesinde çiftçimizin cebine anlık olarak bildirimlerle iletiliyor” dedi.

14 BİN TARLA KAYDEDİLDİ

Bugüne kadar 12 bin 500’den fazla kullanıcının, toplamda 14 bine yakın tarlasını uygulamaya kaydettiğini ve üretimin her aşamasına özel binlerce bildirim aldığını dile getiren banka yetkilileri, “Yakın zamanda bu verilerin bir kısmını uydu ve tarla sensörleri ile alarak çok daha etkili ve farklılaştırılmış öneriler üretecek bir geliştirme yapmayı planlıyoruz. Alanında bir ilk olan uygulamamızı kullanan her üreticimize yetiştirdikleri ürünü kaydetmelerini, henüz uygulamamızı indirmeyen her üreticimize de bir an önce uygulamamızdan faydalanmalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

UYGULAMADA NELER VAR

MOBİL uygulamanın 5 ana fonksiyondan oluştuğunu anlatan DenizBank yetkilileri, “Bunlardan biri ‘Tarla Ekle’ butonu. Bunun dışında ‘Mühendise Sor’ fonksiyonu da yer alıyor. Üreticiler ziraat mühendislerine video, fotoğraf, ses kaydı ya da sadece metin yazarak sorularını sorabiliyor. Üreticimiz, sorularını tarlasından, köyünden ayrılmasına gerek kalmadan anında ziraat mühendislerine iletebiliyor. Bu sorular konularında uzman ziraat mühendislerinden oluşan ekip tarafından en geç 2 saat içinde mobil uygulama üzerinden direk cevabını alabiliyor. Bu fonksiyon altında bir soru sınırı ya da bir ücret yok. Üreticimiz istediği kadar soruyu ücretsiz olarak sorabiliyor. Bunların dışında ‘Hal / Borsa Fiyatları’ ile tarımsal ürünlerin farklı hallerdeki ve borsalardaki fiyatlarını da anlık olarak üreticilere sunuyoruz. Haberler menüsünde tarım sektörüne dair tüm gelişmeleri anlık olarak üreticilerimizle buluşturuyoruz.  ‘Kiralık Traktör’ menüsü altında ise üreticilerimiz traktörlerini, kullanmadıkları dönemlerde diğer üreticilere kiraya verebiliyor ya da talep ettikleri kriterlere göre kiralık traktör arayabiliyorlar. Yılın sadece belli dönemlerinde etkin şekilde kullanılan traktörlerin diğer dönemlerde çiftçilerimize gelir getirmesi için böyle bir fonksiyon tasarladık. Yakın zamanda buraya kiralık arazi, kiralık ekipman gibi tarım sektörü açısından gerekli diğer bazı menüleri de ekleyeceğiz. İkinci el satılık menüsü ile aynı zamanda satılık ilanları da çiftçilerimizin inceleyebilmesini sağlayacağız.  Müşterimiz olsun olmasın tüm üreticilere hizmet veren bu yapının kurulması ve yönetilmesi konusundaki tüm giderler DenizBank tarafından karşılanıyor ve ücretsiz olarak sunuluyor”  ifadelerini kullandı.

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