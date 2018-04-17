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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.04.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

Tarlada 1 pazarda 5 lira

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Tarlada 1 pazarda 5 lira

Türkiye'deki narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Muğla'da yılllık ortalama 65 bin ton olan limon rekoltesi bu yıl yaklaşık yüzde 50 azalarak 35 bin tona düştü.

Bu yılki elverişsiz hava şartları nedeniyle rekoltesi düşen limonun fiyatı arttı. Muğla'da üreticiden 1 liraya alınan limon marketlerde 5 liraya satılıyor.

Türkiye'deki narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip olan Muğla'da yıllık ortalama 65 bin ton olan limon rekoltesi bu yıl yaklaşık yüzde 50 azalarak 35 bin tona düştü.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'nın, Ege Bölgesi'nde narenciye üretiminde aslan payına sahip olduğunu söyledi.

Tarlada 1 pazarda 5 lira

Limon üreticisinin özellikle son yıllarda önemli sıkıntılar yaşadığını dile getiren Çöllü, "Bölgemizde her yıl yaklaşık 65 bin ton limon üretimi yapılıyor. Fakat bu yıl hava şartları nedeniyle üretim 35 bin ton civarında kaldı. Rekoltemiz geçen yıla göre yüzde 50 düştü." dedi.

Narenciye üretimi ve ihracatının bölge ve Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Çöllü, rekoltenin düşmesi nedeniyle fiyatların önceki yıllara göre yüksek olduğuna dikkati çekti.

Çöllü, bölgede üreticiler ile tüccar arasında önceki yıllarda bazı sıkıntılar yaşandığını hatırlatarak, narenciye üreticilerinin parasını alamadığını, bu nedenle kooperatif kurup ürünlerinin paketleme ve satışını kendilerinin yaptıklarını dile getirdi.

Tarlada 1 pazarda 5 lira

Bu yıl tesislerinde 10 bin ton ürünü işleyerek sattıklarını ve üreticilerin paralarını teslim ettiklerini vurgulayan Çöllü, ihracata ve iç piyasaya hala ürün gönderdiklerini ifade etti.

 

"ÜRETİCİDEN 1 LİRAYA ALINAN LİMON MARKETTE 5-6 LİRAYA TEZGAHA ÇIKIYOR"

Limonun tarladan üreticiye ulaşması aşamasında paketleme, ulaşım, işçilik ve çeşitli girdi maliyetleri olduğunu belirten Çöllü, şöyle konuştu:
"Üreticiden 1 liraya alınan limon markette 5 liradan tezgaha çıkıyor. Ürün tüccar arasında sürekli el değiştirdiği için maliyet artışı yüksek oluyor. 1 lira olan limon pazarda ve marketlerde 5-6-10 liraya kadar çıkıyor. Bunun önlenebilmesi için belediyelerin hallerde kooperatiflere yer temin etmesi gerekiyor. Üreticiden çıkan ürün aracıyı kaldırarak direkt tüketiciye ulaşmasıyla fiyat düşecektir. Nakliye ve işçilik ücretlerinin de düşmesiyle tüketici daha ucuz ürün elde edecek."

İhracatta en büyük pazarlardan birinin Rusya ve Avrupa ülkeleri olduğuna işaret eden Çöllü, limonun, bölgenin önemli gelir kaynakları arasında yer aldığını vurguladı.

Tarlada 1 pazarda 5 lira

Limon ihracatında şimdiye kadar sıkıntı yaşamadıklarını belirten Çöllü, "İhracatta limon satışında herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bölgemizden
özellikle Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, İskandinav ülkeleri, Portekiz ve Hollanda'ya kadar limon ihraç ediyoruz."

Muğla'da üretimi yapılan limonun kalitesinin 1. sınıf olduğunun altını çizen Çöllü, üretimin yüzde 75'e yakın kısmının ihraç edildiğini söyledi.

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