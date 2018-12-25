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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.12.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Tarlada 1.5 lira olan patates markette 4 lira

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Tarlada 1.5 lira olan patates markette 4 lira

Patates üretimiyle ünlü İzmir’in Ödemiş ilçesindeki üreticiler, tarlada 1 lira 50 kuruş olan patatesin fiyatının marketlerde 1 lira 50 kuruş ve 4 lira arasında değiştiğini ifade ederek, maliyetlerin artmasından dolayı ürünlerden para kazanamadıklarından dert yakındı.

ÖDEMİŞ ilçesinde bulunan patates üreticileri, ürünlerinin fiyatlarından dolayı sıkıntılı günler geçiriyor. Maliyetler nedeniyle sıkıntıda olan üreticiler, fiyatlara çözüm bulunması gerektiğini belirtti. Tarlada 1 lira 50 kuruş olan patatesin, marketlerde 1,50 ve 4 lira arasında değişen fiyatlara satıldığını dile getiren üreticiler, para kazanamamaktan dert yakındı.

Tarlada 1.5 lira olan patates markette 4 lira

Ödemişli patates üreticisi Mustafa Gürler, artan yüzde yüz maliyet fiyatlarına dikkat çekerek, Kamuoyunda patates haberleri son günlerde sıkça yer buluyor. Bu işin en altında biz üreticiler bulunuyoruz. Herkes bizim iyi para kazandığımızı düşünüyor; ama maliyet hesabı yapıldığında maliyeti anca kafa kafaya kurtarabiliyoruz." dedi.

MARKET FİYATLARINA TEPKİ VAR

Tarlada 1.5 lira olan patates markette 4 lira

Üç gündür devam eden güneşli hava dolayısıyla tarlalardaki sululuk oranının azaldığını ve patates sökümünün tam zamanı olduğunu anlatan Gürler, market fiyatlarına da tepki gösterdi. Gürler, "Fiyatlar tarlada çuvallı olarak 1,50 lira civarında seyrediyor. Marketlerde fiyat yüksek olduğu için alım-satımda daralma meydana geldi. Gördüğünüz 10 dönümlük tarlada söküm yapıyoruz. Aslında şimdilik alıcı yok; ama ürünü tarlada bırakamayız. Yarın havanın kapanması ve soğuk vurması durumunda ürün tarlada kalır ve sökemeyiz. Bu da tamamen zarar demektir. Şimdi söküp serin ve havadar yerlerde alıcı beklemek zorundayız. Patates, soğuk havada kolaylıkla saklanabilecek bir ürün değildir. Bir kere böyle büyük soğuk hava deposu herkeste yok; ayrıca bekletmek de fazladan masraf. Lütfen yetkililerimiz vatandaşlarımızı yanlış bilgilendirip üreticinin kazancına engel olmasınlar. Yapacaklarsa maliyetleri düşünsünler ve aracıları kaldırsınlar." şeklinde konuştu.

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