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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
24.05.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Tarla balıkçılığı yılda 2,5 milyar TL kazandıracak

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Tarla balıkçılığı yılda 2,5 milyar TL kazandıracak

AKDENİZ Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanvekili Alican Yamanyılmaz, Adana’nın Karataş ilçesinde 6 bin 350 dönümlük alana kurulacak, zeminini tarla balıkçılığının oluşturduğu Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 2 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağını ve yıllık 60 bin ton su ürünü üretileceğini söyledi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş da proje sayesinde yıllık 2,5 milyar TL’lik katma değer elde edileceğini kaydetti.

ASHİB öncülüğünde düzenlenen Tarıma Dayalı İhtisas OSB ve Su Ürünleri Çalıştayı, kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Çalıştaya, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç ile çeşitli kamu kurumu temsilcisi, oda başkanları ve iş insanları katıldı. Çalıştay'ın açılış konuşmasını yapan ASHİB Başkanvekili Alican Yamanyılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığının himayelerinde Adananın Karataş ilçesindeki Adalı Mahallesine Türkiye'de ilk kez Tarıma Dayalı OSB kurulması için çalışmalara başladıklarını anlattı. 2018 yılında Türkiye balık ve su ürünleri sektörü olarak 84 ülkeye yaklaşık 1 milyar dolar gibi rekor seviyede ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yamanyılmaz, bu rakamı daha yukarı taşımak zorunda olduklarını kaydetti.

2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Kurulacak OSB'de katma değeri yüksek ürünlerin üretileceğini aktaran Yamanyılmaz, "Projenin kamuya ait 6 bin 350 dönümlük alan üzerine uygulanması planlamaktadır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte alan parsellere ayrılarak 143 adet firmanın yaklaşık 60 bin ton su ürünleri üreteceği, en az 2 bin kişiye istihdam sağlayacağı düşünülmektedir. Bu OSB'de karides, levrek, çipura, sazan, yayın, kefal türleri, yılan balığı, yosun, tilapya, pangasus, trança gibi ürünler üretilmesi planlanmaktadır. Akdeniz İhracatçılar Birlikleri olarak bu yeni OSB'nin açılışını çok önemsiyoruz" dedi.

ÇEKİŞME DEĞİL ÇALIŞMA DÖNEMİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da birlik ve beraberlik sayesinde son 5 yılda Adana'da önemli gelişimler sağlandığını kaydederek, "Lezzet festivalinden tutun tarıma dayalı OSB, mahrukatçılar, Ceyhan'daki Enerji İhtisas Bölgesi yatırımlarının önünün açılması, bunlar Adanayı hak ettiği yere getirecek girişimler. Demek ki istenirse, arzu edilirse, çekişme değil çalışma dönemi olursa bu işler olabiliyor. Bize düşen bunların tamamına destek olmak, önlerini açmak" diye konuştu.

MEVCUT ÜRETİMİ 3'E KATLAYACAK

Vali Mahmut Demirtaş ise zeminini tarla balıkçılığının oluşturduğu projenin Adananın itibar projelerinden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Projeyle Karataş’ın tarım dışı 25 bin dekar arazisinde, insan eliyle kontrollü olarak toprak havuzlarda tarla balıkçılığı yaparak, atıl olan bu alanları değerlendireceğiz. Yıllık 2,5 milyar TL'lik bir katma değer elde etmiş olacağız. Böylelikle hem istihdama, hem ihracata hem de cari açığın kapatılmasına doğrudan katkıda bulunacağız. İlimizde bugünkü şartlarda elde edilen su ürünleri üretimimizin yıllık toplam miktarının 12 bin 100 ton olduğu düşünüldüğünde, Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesinin mevcut üretimi üçe katlayacağı ortadadır. Projenin önünde duran yasal engellerin aşılması noktasında da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde gerekli yazışmalarımızı ve girişimlerimizi yaptığımızı da belirtmekte yarar görüyorum. Malumunuz, yasal mevzuat şu aşamada tesis kurulumuna müsaade ederken, OSB kurulumuna müsaade etmiyor. İnşallah tüm bu olumsuzlukları aşacak, ülkemize, milletimize, Adana’mıza pozitif katkı sağlayacak bu projeyi de hayata geçireceğiz."

 

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