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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.12.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Tarımsal emtiaya dayalı sukuk ihracına devam

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Tarımsal emtiaya dayalı sukuk ihracına devam

Toprak Mahsulleri Ofisi, finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Türkiye'de ilk defa geçen yıl başlatılan tarımsal emtiaya dayalı kira sertifikası ihracını 2019 yılında da sürdürmeyi hedefliyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye'de ilk defa geçen yıl başlattığı ve 350 milyon liralık ihraç gerçekleştirdiği tarımsal emtiaya dayalı kira sertifikasını (sukuk) 2019'da da devam ettirmeyi planlıyor.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sukukun faizsiz bankacılık ilkelerine uygun önemli finansal araçlardan birisi olduğuna dikkati çekti.

Güldal, sukukun, faiz yerine ticarete konu herhangi bir varlık veya haktan elde edilecek gelirin paylaşımını esas aldığına işaret ederek, dünyada 100 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldığını ve Türkiye'nin bu pazardaki payının ise yaklaşık yüzde 5 olduğunu söyledi.

Uluslararası piyasalarda da global bir yatırım aracı olarak kullanılan sukuk ihracının, gıda, su, petrol, gaz, enerji, maden, metal gibi emtialar ile düzenli getirisi olan gayrimenkul üzerinden yapılabildiğine dikkati çeken Güldal, şunları kaydetti:

"TMO, her yıl miktarı değişmekle birlikte üreticiden almış olduğu emtiayı finansman ihtiyacını karşılamak için kullanan bir kurumdur. 1998 yılından itibaren stoklarımızdaki ürünleri teminat göstererek gerek yurt içi gerekse yurt dışı bankalardan uygun şartlarda Türk lirası ve döviz kredileri temin ediyoruz. Ülkemizde sukuk ihracı genel olarak gayrimenkule dayalı olarak yapılıyor. Tarımsal emtiaya dayalı ilk sukuk ihracını 27 Kasım 2017'de TMO gerçekleştirdi. Bu yöntemle faiz hassasiyeti olan kesimlerin finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırmayı, finansman maliyetlerimizin düşürülerek borçlanma araçlarındaki çeşitliliğin artırılmasını amaçladık."

Güldal, söz konusu ihracın, hem Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanlığı dışında bir kamu kuruluşu tarafından gerçekleştirilen hem de dayanak varlık olarak tarımsal emtianın kullanıldığı ilk işlem olduğunu ifade ederek, "100 milyon lira tutarında ilk sukuk ihracını gerçekleştirdikten sonra 2018 yılı içinde stoklarımızda bulunan fındıklar kullanılarak 250 milyon lira tutarında iki kez daha sukuk ihracı gerçekleştirdik. 2017 yılında Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) alınan 500 milyon liralık yetki çerçevesinde ihtiyaca göre bakiye kalan 150 milyon lira tutarında sukuk ihracı da gerçekleştirilebilecek. Önümüzdeki alım dönemlerindeki ihtiyaca göre yeni sukuk ihraçları için SPK'ye müracaat edilmesi planlanıyor."

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