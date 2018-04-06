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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.04.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

Tarımsal destek ödemeleri başlıyor

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Tarımsal destek ödemeleri başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: "2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilerimize, toplam desteğin 1,9 milyar liralık kısmının ödemesine bugünden itibaren başlıyoruz. Destek ödemelerini bugün saat 18.00'den sonra üreticilerin hesaplarına aktaracağız. Bu ödemelerle birlikte ocaktan bu yana üreticilere ödediğimiz nakit hibe 7,1 milyar liraya ulaşacak" açıklamasında bulundu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilerimize, toplam desteğin 1,9 milyar liralık kısmının ödemesine bugünden itibaren başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticilere bu yıl verilecek toplam desteğin 1,9 milyar liralık kısmını bugünden itibaren ödemeye başlayacaklarını belirten Fakıbaba, "Ödemeler kapsamında yağlı tohumlu bitkiler desteği için 670 milyon lira, hububat ve baklagil desteği için 202 milyon lira, dane mısır desteği için 58 milyon lira, yaş çay prim desteği için 164 milyon lira, fındık alan bazlı gelir desteği için 838 milyon lira ve çay budama tazminatı için 2,5 milyon lira olmak üzere toplam 1,9 milyar liralık hibe desteği vereceğiz." bilgisini paylaştı.

Fakıbaba, destek ödemelerini bugün saat 18.00'den sonra üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını, ödemelerin, gelen icmallere ve TC kimlik numaralarına göre gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bu ödemelerle ocaktan itibaren üreticilere verilen nakit hibe tutarının 7,1 milyar liraya ulaşacağına dikkati çeken Fakıbaba, şunları kaydetti:
"Böylelikle 2018 yılı için üreticilere vermeyi planladığımız toplam 14,5 milyar liralık tarımsal desteklerin yüzde 49'luk kısmını ödemiş olacağız. Vermiş olduğumuz bu destekler, tarıma sağladığımız nakit hibe kaynaktır. Bunun yanında ayrıca arazi toplulaştırma ve tarımsal sulama yatırımları, tarımsal kredi sübvansiyonları, müdahale alımları ve ihracat destekleri gibi birçok kalemde tarıma önemli miktarlarda kaynak sağlıyoruz. Hükümet olarak her zaman üreticinin yanında ve ülkemiz tarımına değer katanların hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

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