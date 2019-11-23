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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.11.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Tarımsal danışmanlık hizmetlerine destek

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Tarımsal danışmanlık hizmetlerine destek

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlara, her bir tarım danışmanı için yıllık 46 bin lira destek ödemesi yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlara, her bir tarım danışmanı için yıllık 46 bin lira destek ödemesinde bulunulacak. Bakanlığın Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesini amaçlıyor. Buna göre, danışmanlık hizmeti veren kişiler ve kuruluşlara "tarımsal yayım ve danışmanlık desteği" adı altında ödeme yapılacak. Bu amaçla başvuranlara, ilgili şartları taşımaları koşuluyla bir tarım danışmanı için 46 bin lira destek ödemesi yapılacak.

Bakanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan, üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla 5 tarım danışmanı için de ödemede bulunulacak.

Kişi ve kuruluşa her bir tarım danışmanı için yıllık 46 bin lira tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla, 15 Nisan 2020 tarihinden sonra 23 bin lira ve 30 Kasım 2020 tarihinden sonra 23 bin lira olmak üzere iki dilim halinde bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenecek.

Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre bakanlıkça belirlenecek. Kaynak yetersizliği nedeni ile yapılamayan ödemeler bir sonraki yıl bütçesinden karşılanacak. Tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinden faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşların, 15 gün içinde, son başvuru gününün tatil gününe gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte başvurması gerekiyor.

Öte yandan danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelerin de çiftçi, hayvan ve diğer ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olması, belirli büyüklükte tarımsal ya da hayvansal üretim yapıyor olması gerekiyor. 

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