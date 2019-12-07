‘Tarımda büyüyeceğiz’

ANADOLU Grubu bugünlerde bir hayli hareketli. 2 gün önce İstanbul Bahçelievler’deki 120 bin metrekarelik arazisini Nata Holding’e 270 milyon TL’ye satan Grup, dün ortaklarından biri olduğu Anadolu Etap ile ilgili de KAP’a bir açıklama gönderdi. Anadolu Efes, Özgörkey Holding ve Brezilyalı meyvecilik devi Cutrale’nin iştiraki Burlingtown LLP’nin ortak olduğu Anadolu Etap’ta yeni dönemde Burlingtown yer almayacak. Anadolu Efes’ten KAP’a yapılan açıklamada sözleşmenin 4 Aralık’ta imzalandığı belirtilirken, gerçekleşen hisse devrini takiben Anadolu Efes ve Özgörkey Holding’in Anadolu Etap’ta sırasıyla yüzde 39.7 ve yüzde 20.6 olan mevcut hissedarlık oranlarının, sırasıyla yüzde 65.8 ve yüzde 34.2 seviyesine yükseldiği belirtildi. Açıklamada, Anadolu Etap’ın, 2009’da Anadolu Efes, Özgörkey Holding ve Burlingtown LLP arasında şirketlerin eşit paya sahip olduğu bir ortak girişim şeklinde kurulduğu, Cutrale’nin, küresel ticaretindeki önceliklendirme ve stratejik portföy optimizasyonu sonrasında Anadolu Etap’taki hisselerini devrettiği aldığı ifade edildi.

STRATEJİK SEKTÖR TARIM

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan da konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “Anadolu Grubu olarak tarımı stratejik bir sektör olarak görüyor ve bu alanda yatırımlarımızı arttırmak istiyoruz. Bu kapsamda Anadolu Etap’ın kuruluşunda özellikle bilgi ve tecrübeleri ile bize destek sağlayan Brezilyalı Cutrale Grubu’nun uzmanlığının dışındaki tarım alanlarında da büyümeyi hedefliyoruz. Cutrale küresel ticaretindeki önceliklendirme ve stratejik portföy optimizasyonu sonucunda hisselerini bize devretmesi üzerine anlaştık ve devir aldık. Cutrale’nin hisse payını Anadolu ve Özgörkey olarak paylaştık.”

5 MİLYON DİKİLİ AĞACI BULUNUYOR

- MEYVE yetiştiricisi ve meyve suyu üreticisi olan Anadolu Etap Avrupa’dan Ortadoğu ve Afrika’ya, BDT ülkelerinden Güney Doğu Asya’ya uzanan bir coğrafyaya yaptığı satışlarla yıllık satış gelirlerinin yüzde 50’sinden fazlasını ihracattan elde ediyor. Türkiye’de bugün itibariyle beş farklı bölgede 30 bin dekar alanda kurulu sekiz çiftliğinde beş milyon dikili meyve ağacı bulunuyor. Şirketin aynı zamanda üç meyve suyu fabrikası ve bir meyve paketleme tesisi bulunuyor.