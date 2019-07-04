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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
04.07.2019 - 13:30, Son GÃ¼ncelleme:

TarÄ±ma uygun topraklar korunacak

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TarÄ±ma uygun topraklar korunacak

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli "TarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± kullanÄ±m izni verilen alanlarda yapÄ±lan kazÄ±lar sonucu veya baraj-gÃ¶l alanlarÄ±nda kalan bitkisel topraÄŸÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±, geÃ§ici sÃ¼reyle depolanmasÄ±nÄ±, taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± ve kullanÄ±lmasÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen mevzuat taslaÄŸÄ± hazÄ±rlandÄ±" dedi.

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, TarÄ±msal AraÅŸtÄ±rmalar ve Politikalar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde dÃ¼zenlenen "Ä°klim EsnekliÄŸi ile Ekosistem YÃ¶netimini GeliÅŸtirerek GÄ±da GÃ¼venliÄŸine YÃ¶nelik Entegre Arazi KullanÄ±m PlanlamasÄ± Projesi"nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, topraÄŸÄ±n gÄ±da Ã¼retiminin olmazsa olmazÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â 

GÄ±da ihtiyacÄ±nÄ±n yÃ¼zde 95'inin topraktan karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Pakdemirli, TÃ¼rkiye tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n, 82 milyon Ã¼lke nÃ¼fusunun yanÄ± sÄ±ra yaklaÅŸÄ±k 5 milyon mÃ¼lteci ve gÃ¶Ã§men ile 50 milyon turisti beslediÄŸini bildirdi.Â 

Pakdemirli, kÃ¼resel Ä±sÄ±nma, yanlÄ±ÅŸ kullanma, Ã§Ã¶lleÅŸme, erozyon gibi sebeplerle tarÄ±ma elveriÅŸli arazilerin tehdit altÄ±nda olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, bakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarla kaybedilen tarÄ±m arazilerinin miktarÄ±nda ciddi azalma olduÄŸunu ifade etti.Â 

"EKONOMÄ°YE KATKISI 13 MÄ°LYAR LÄ°RA OLACAK"

YaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarla 1970'li yÄ±llarda yÄ±lda 500 milyon ton olan toprak kaybÄ±nÄ±n 154 milyon tona dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan Pakdemirli, "2023 hedefimiz, bunu 130 milyon tona dÃ¼ÅŸÃ¼rmektir. AyrÄ±ca arazi kullanÄ±m planlamasÄ±yla halen atÄ±l durumda bulunan 2,9 milyon hektar alanÄ±n tarÄ±ma kazandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in
Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± baÅŸlattÄ±k. Ä°nÅŸallah bu alanÄ±n tarÄ±ma kazandÄ±rÄ±lmasÄ±yla beraberÂ ekonomimize katkÄ±sÄ± yÄ±llÄ±k 13 milyar lira olacaktÄ±r. Bunun anlamÄ± daha az cari aÃ§Ä±k, daha zengin ve mÃ¼reffeh TÃ¼rkiye demek." diye konuÅŸtu.

Pakdemirli, tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer sektÃ¶rlerin de topraktan deÄŸiÅŸik amaÃ§lar iÃ§in yararlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu sektÃ¶rlerin, tarÄ±msal Ã¼retim deÄŸeri daha dÃ¼ÅŸÃ¼k arazilerde geliÅŸmesi gerektiÄŸini anlattÄ±. Verimli tarÄ±m arazilerinin korunmasÄ±nÄ±n Ã¶ncelikleri olduÄŸunu, bunun da entegre arazi kullanÄ±m planlarÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Pakdemirli, Trabzon'un AraklÄ± ilÃ§esinde yaÅŸanan heyelanda, arazi yapÄ±sÄ±na uygun olmayan bitki yapÄ±sÄ± nedeniyle topraÄŸÄ±n kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bÃ¶lgelerin iklim ve toprak yapÄ±sÄ±na gÃ¶re planlama yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.Â 

Pakdemirli, tarÄ±mda su kaynaklarÄ±nÄ±n verimli kullanÄ±labilmesi iÃ§in modern sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamÄ±nda yÃ¼zde 50 hibe verdiklerini anÄ±msatarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â 

"Ä°nÅŸallah 2019 yÄ±lÄ±nda 300 milyon lira hibe Ã¶demesi yapacaÄŸÄ±z. 2 milyon hektar alanÄ± sulamaya aÃ§mak da Ã¶nÃ¼mÃ¼zde bÃ¼yÃ¼k bir ev Ã¶devi. 8 milyon 625 bin hektar arazide, topraÄŸÄ±n detaylÄ± etÃ¼t ve laboratuvar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlanarak, toprak Ã¶zellikleri belirlendi. Belirlenen bu toprak Ã¶zelliklerini kullanarak, 6 milyon hektar alanÄ±n Ã¼zerinde arazi toplulaÅŸtÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±Â yapÄ±ldÄ±."Â 

Pakdemirli, tarÄ±m arazilerinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kullanÄ±mÄ± ve etkin korunmasÄ±yla tarÄ±msal Ã¼retimin artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in mevzuat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiklerini vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 

"Bu sebeple, Ä°mar Kanunu'nda Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lÄ±yor. TarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n etkin korunmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak dÃ¼zenlemeyle tarÄ±msal Ã¼retimin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde engel olan tarÄ±msal amaÃ§lÄ± seralarda, ruhsat aÅŸamasÄ±ndaÂ yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in gerekli dÃ¼zenlemeleri ivedilikle yapÄ±yoruz. AyrÄ±ca bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda, tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± kullanÄ±m izni verilen alanlarda yapÄ±lan kazÄ±lar sonucu veya baraj-gÃ¶l alanlarÄ±nda kalan bitkisel (nebati) topraÄŸÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±, geÃ§ici sÃ¼reyle depolanmasÄ±nÄ±, taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± ve kullanÄ±lmasÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen mevzuat taslaÄŸÄ± hazÄ±rlandÄ±."Â 

"TARIM ÅžURASI'NDA YOL HARÄ°TASI OLUÅžTURULACAK"Â 

EylÃ¼l veya ekim ayÄ±nda yapÄ±lacak 3'Ã¼ncÃ¼ TarÄ±m ÅžurasÄ±'nda bu konularÄ±n iÅŸin uzmanlarÄ±nca deÄŸerlendirileceÄŸini ifade eden Pakdemirli, ÅŸuraya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma gruplarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tarÄ±mla ilgili herkesin fikir ve projelerini bakanlÄ±ÄŸa iletebileceÄŸini bildirdi. Bu projelerin hepsinin deÄŸerlendirileceÄŸine iÅŸaret eden Pakdemirli, Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k proje kÃ¼tÃ¼phanesini oluÅŸturacaklarÄ±nÄ±, ÅŸura ile Ã¼lkenin tarÄ±m konusundaki 5-10-20-25 yÄ±llÄ±k yol haritasÄ±nÄ± oluÅŸturacaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â 

Pakdemirli, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan "Ä°klim EsnekliÄŸi ile Ekosistem YÃ¶netiminiÂ GeliÅŸtirerek GÄ±da GÃ¼venliÄŸine YÃ¶nelik Entegre Arazi KullanÄ±m PlanlamasÄ±Â Projesi"nde, Ankara'nÄ±n AyaÅŸ ilÃ§esinin pilot bÃ¶lge seÃ§ildiÄŸine dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± ifade etti:Â

"Projeyle bÃ¶lgenin toprak ve su potansiyelini belirleyerek, entegre arazi kullanÄ±m planÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. TarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n korunmasÄ±nÄ± ve
Ã¼retim potansiyeline uygun kullanÄ±lmasÄ± ile diÄŸer sektÃ¶rler iÃ§in de alternatifÂ alanlarÄ±n belirlenmesini amaÃ§lÄ±yoruz. Daha sonra projeyi Ã¼lkemizin tamamÄ±na
yaymayÄ± hedefliyoruz. KÄ±rsal KalkÄ±nma YatÄ±rÄ±mlarÄ± ProgramÄ± kapsamÄ±nda, 13'Ã¼ncÃ¼Â etap Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z da son aÅŸamasÄ±na gelmiÅŸtir. Ã‡ok yakÄ±n bir zamanda hibe programlarÄ±mÄ±zÄ± kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±z."Â 

DÄ°ÄžER KONUÅžMALAR

BM GÄ±da ve TarÄ±m Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FAO) Orta Asya Alt BÃ¶lge KoordinatÃ¶rÃ¼ ve TÃ¼rkiye Temsilcisi Viorel Gutu da amaÃ§larÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlÄ± miktardaki toprak kaynaklarÄ±nÄ±n yÃ¶netimini iyileÅŸtirmek, gÄ±da gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak ve Ã¼retken topraklara eriÅŸmek olduÄŸunu sÃ¶yledi. Gutu, "Bu projede, TarÄ±m Reformu Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde TÃ¼rkiye iÃ§in entegre arazi kullanÄ±m planlamasÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± oluÅŸturacak ve ilgili bilgi altyapÄ±sÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±yla paylaÅŸÄ±mÄ±na katkÄ±da bulanacaÄŸÄ±z." dedi.Â 

TarÄ±m Reformu Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan Ã–zlÃ¼ ise arazi kullanÄ±m planlarÄ±nÄ±n, kentleÅŸme, sanayileÅŸme, enerji, orman, turizm ve benzeri sektÃ¶rlerin kullanÄ±m talepleriyle entegrasyon iÃ§inde olmasÄ±nÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ±, ekoloji ile ekonomi Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± azaltarak aralarÄ±nda denge oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Ã–zlÃ¼, projenin 2 yÄ±l sÃ¼receÄŸini, 115 bin hektar alanÄ± kapsayacaÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¼tÃ§elerinin 250 bin dolar olduÄŸunu bildirdi.Â 

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Bakan Pakdemirli'ye, AyaÅŸ'ta yetiÅŸen domatesten yapÄ±lan salÃ§a ile kiraz ve dutun da aralarÄ±nda olduÄŸu yÃ¶resel Ã¼rÃ¼nler hediye edildi.Â 

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