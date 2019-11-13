Tarıma bütçeden yüzde 54.5 pay ayrıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapan Bakan Bekir Pakdemirli, önümüzdeki yılı bakanlık için dijitalleşme yılı olarak tasarladıklarını aktardı.



Tarımda dijital kayıtlılıkla üretimde ve gıda sanayisinde beklenen gelişim ve verim artışının en kısa yoldan sağlanacağını belirten Pakdemirli, "Tedarikten lojistiğe kadar bütün süreci optimize edecek bir sistemi tanımladık. Erken uyarı sistemleriyle ürün ve girdi fiyatlarının takibini, küçük ölçekli işletmelerin üretim ve fiyat alanında karşılaşabilecekleri sorunları önceden tespit ederek, geleceğe yönelik alınması gereken tedbirleri alacağız." diye konuştu.



Pakdemirli, 21 Kasım'da kapanışı yapılacak Tarım Orman Şurası'yla tüm paydaşlardan gelen bilgi ve önerileri damıtarak bir yol haritası çizeceklerini vurgulayarak, tarım ve hayvancılıkta 5 yılı planlayarak, gelecek 25 yıla ışık tutacaklarını söyledi.



Komisyon üyesi milletvekillerini de şuraya davet eden Bakan Pakdemirli, 2002'de 1,8 milyar lira olan tarımsal desteklerin 2018 yılında 14,5 milyar ve geçen yıl da 16,9 milyar liraya çıktığını kaydetti.



Pakdemirli, "Tarımsal destekleri 2020 yılında yüzde 36,7 ile en yüksek artışla 22 milyar liraya çıkarıyoruz. Bakanlığımız 2020 bütçesinin yüzde 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdık." değerlendirmesinde bulundu.



Bu yıl gübre desteği başta olmak üzere bazı desteklerde birim destek miktarlarını artırdıklarını, bazı konularda ise yeni destekler başlattıklarını anlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu yıl 12 yeni destek ve 32 destek birim fiyatında da artış sağlayarak çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Tarım Orman Şurası'nda çıkacak tavsiye kararına göre imkanlar dahilinde destekleme modelinde revize yapabiliriz. Bu yıl içinde bugüne kadar, 9,9 milyar lira bitkisel üretim destekleme ödemesi yaptık. Tarıma yapılan çeşitli desteklemelerin yanı sıra, 2003-2018 döneminde, çiftçilerimize 117,4 milyar lira direk nakit destekleme ödemesi yaptık. Bu yıl ekim ayı sonuna kadar ise toplam 14,5 milyar lira nakit destekleme yapılırken, yıl sonuna kadar 16,9 milyar lira destekleme ödemesi gerçekleştirilmiş olacak."



"HAYVANCILIKTA 6,6 MİLYAR LİRA DESTEK VERİLECEK"



Pakdemirli, hayvancılıkta da 2002 yılında 83 milyon lira olan destek miktarını 45 kat artırarak 2018 yılında 3,7 milyar liraya çıkardıklarını vurgulayarak, bu yıl ekim sonu itibarıyla, 4,4 milyar lira destekleme ödemesi yaptıklarını, bu miktarın yıl sonunda 5,2 milyar liraya ulaşmasını ve 2020 yılında ise 6,6 milyar lira olmasını planladıklarını ifade etti.



Pakdemirli, böylece 2003-2019 döneminde toplam 33 milyar lira hayvancılık desteği ödemiş olacaklarını aktardı.



Kırsal alandaki yatırımlara hibe desteği sağlayan proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 11 bin projeye 4,5 milyar lira hibe desteği sağladıklarını bildiren Pakdemirli, bu yıl 490 projenin yatırımının sürdüğünü ve bu projelerle kırsal alanda 9 milyar liralık yatırım yapıldığını ve yaklaşık 92 bin yeni istihdam sağlandığını kaydetti.



Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında bugüne kadar 14 bin 315 projeye 4 milyar lira hibe sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Bu hibelerle kırsalda 10 milyar liralık yatırım ve 60 bin yeni istihdam oluşturuldu. IPARD yatırımları vergilerden muaf olduğundan, yatırımcılara 1,5 milyar liralık dolaylı katkı sağlandı. 2019 yılında IPARD-2 kapsamında toplam hibe bütçesi 2 milyar lira olan 3 başvuru çağrısına çıktık. 2023 yılına kadar IPARD-1'de 10 bin 695 olan proje sayısını 20 bine, 3,2 milyar lira olan hibe miktarını 8 milyar liraya, 7 milyar lira olan yatırım miktarını 15 milyar liraya, 57 bin olan istihdam sayısını ise 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz."



Faiz destekli tarımsal kredilere ilişkin de bilgi veren Pakdemirli, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 2018 yılında, 498 bin üreticiye 8,7 milyar lira, bu yıl eylül ayı sonu itibarıyla 282 bin üreticiye 6,6 milyar lira, 2010-2018 döneminde ise 923 bin 449 üreticiye toplam 19,4 milyar lira kredi kullandırıldığını söyledi. Pakdemirli, tarımsal kredilerin geri dönüş oranının ise geçen yıl ortalama yüzde 97,8 olduğunu anlattı.

Pakdemirli, tohum ihtiyacının yüzde 96'sının yurt içinde üretildiğini, ayrıca 86 ülkeye 152 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.



Halkın tükettiği şekerin tamamının yerli üretim olduğunu belirten Pakdemirli, "Pancar şekeri satışlarında cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Şeker kotalarında yaptığımız düzenlemeyle nişasta bazlı şeker kotası, 2018'de yüzde 10'dan yüzde 5'e, 2019'da ise yüzde 2,5'e düşürüldü. Böylelikle, çiftçimizin ilave 1,5 milyon ton pancarı kota kapsamında üretmesi sağlandı. Şeker pancarının tonunu 2018'de 235 lira iken, 2019'da 300 liraya çıkardık. 2002'ye göre yüzde 21 artışla, pancar üretimimizin 2019'da yaklaşık 20 milyon ton olmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.



BÜYÜKBAŞ İŞLETME SAYISI ARTTI



Hayvancılığa sağlanan destekler ve kredilerle uygulanan projelerle 50 ve üzeri büyükbaş hayvan işletme sayısının 46 bin 475'e ulaştığına işaret eden Pakdemirli, kişi başına düşen süt üretiminin 2002'ye göre yüzde 113 artarak, 270 kilograma ve kırmızı et üretiminin de yüzde 115 artarak, 13,6 kilograma çıktığını aktardı.



Tarım topraklarını koruma çalışmaları kapsamında 265 büyük tarımsal ovanın koruma altına alındığını vurgulayan Pakdemirli, toplam 1,4 milyon hektar alanın miras ve satış yoluyla bölünmesini önlediklerini ifade etti.



Pakdemirli, Su Ürünleri Kanunu'nda köklü bir değişiklik yaptıklarına işaret ederek, "Su ürünleri yetiştiriciliğinde, 2018'de 315 bin ton olan üretimimizi, 2023'de 600 bin tona çıkarmayı ve 2 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.



ORMAN ALANLARI 23,4 MİLYON HEKTARA ÇIKARILACAK



Son 17 yılda orman varlığının 1,8 milyon hektar artırıldığını anlatan Pakdemirli, "Orman alanımız bugün ülkemizin yüzde 29'unu kaplamaktadır. 2023'e kadar, bir yandan bozuk ve verimsiz ormanları ıslah ederek verimli hale getirmek, diğer yandan orman alanlarını genişleterek ülke yüzölçümünün yüzde 30'u olan 23,4 milyon hektara çıkarmak öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor. 2023'e kadar dünya nüfusu oranında, yani 7 milyar fidanı toprakla buluşturacağız." diye konuştu.



Pakdemirli, 17 yılda, 30 bin futbol sahası alanı kadar toprağın erozyonla taşınmasını önlediklerini, 2023'de erozyonla taşınan toprak miktarını 130 milyon tona düşürmeyi hedeflediklerini bildirdi.