Biber üreticisinin kuraklıkla imtihanı

Dolmalık ve salçalık biberiyle ünlü İslahiye'de yaşanan kuraklığa karşı çiftçiler, damlama ve yağmurlama sistemlerine yöneldi. 3 ay önce ektikleri tohumları kuraklık sebebiyle yeterince büyümeyen üreticiler, seyreltme işlemlerine başladı. Onlarca işçinin sabah saatlerinde biber tarlarının yolunu tutarak başladığı hummalı çalışma, akşam saatlerine kadar devam ediyor. 25 dereceye varan sıcakta güneşin altında en iyi gelişen biberleri itina ile seçen işçiler, çapalama işlemini de gerçekleştiriyor.





Kuraklık sebebiyle toprakta derin çatlaklar oluşurken, biber üreticisi ise kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan ürünlerini sulayabilmenin telaşına düştü. Seyreltme ve çapalama işlemlerini tamamlamaya çalışan üreticiler, biber tarlalarına sulama sistemlerini kurmayı sürdürdü.

Kilometrelerce damlama sistemi kuran üreticiler, kuraklıkla mücadele etmeye çalışıyor. Bazı üreticiler damlama sistemini tercih ederken, bazı üreticiler de yağmurlama sistemine başvuruyor.



KURAKLIĞA DAMLAMALI ÇÖZÜM

Yağmur yağmadığı takdirde kuraklıkla mücadele etmenin çok zor olduğunu belirten çiftçiler, sondaj kuyularındaki suyun da önümüzdeki birkaç ay içerisinde tükenmesinden korkuyor. 25 dönümlük arazisine biber eken Ömer Polat, "Şu an tarlada seyretme yapıyoruz. Ardından da gübre atıp çapa yapacağız. Ardından da sulamaya bir an önce başlayacağız. Ancak kuraklık sebebiyle kara kara düşünüyoruz. Ürünlerin ne kadara para edeceğini de tahmin ediyoruz. Şu an çok endişeliyiz. Bazen umduğumuzu bulamıyoruz. Bu bibere bir hafta su vermezseniz bir yılın emekleri boşa gidiyor’’ dedi.





"SULAMADA SIKINTI ÇEKİYORUZ"

Tarlasına kurduğu damlama sistemi sayesinde kuraklıkla mücadele eden Yaşar Polat ise "Şu anda çapa, sulama, seyreltme ve filtreleme işi yapıyoruz. Her zaman erken yapılan çalışma verimi de yüzde 25 etkiliyor. Kuraklık tarlalara zarar veriyor. Öncelikle kuyuların suyu düşüyor. Sulamada sıkıntı çekiyoruz. Şu anda 10 günde bir sulama yapıyoruz. Fakat ilerleyen zamanlarda haftada 1 veya 5-6 günde bir sulama yapacağız. Sulama sistemi elektrikli olduğu için masrafı da çok oluyor’’ diye konuştu.