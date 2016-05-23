Biber üreticisinin kuraklıkla imtihanı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Tarım HaberleriBiber üreticisinin kuraklıkla imtihanı
GeriTarım Biber üreticisinin kuraklıkla imtihanı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Tarım
İHA
23.05.2016 - 09:43, Son Güncelleme:

Biber üreticisinin kuraklıkla imtihanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Biber üreticisinin kuraklıkla imtihanı

Güneydoğu'yu vuran kuraklık sebebiyle ekinlerini hayvanlara yem yapan Araban Ovası'ndaki üreticinin ardından, biberiyle meşhur İslahiye Ovası'ndaki biber üreticileri de kuraklıkla mücadele ediyor.

Dolmalık ve salçalık biberiyle ünlü İslahiye'de yaşanan kuraklığa karşı çiftçiler, damlama ve yağmurlama sistemlerine yöneldi. 3 ay önce ektikleri tohumları kuraklık sebebiyle yeterince büyümeyen üreticiler, seyreltme işlemlerine başladı. Onlarca işçinin sabah saatlerinde biber tarlarının yolunu tutarak başladığı hummalı çalışma, akşam saatlerine kadar devam ediyor. 25 dereceye varan sıcakta güneşin altında en iyi gelişen biberleri itina ile seçen işçiler, çapalama işlemini de gerçekleştiriyor.

Biber üreticisinin kuraklıkla imtihanı
Kuraklık sebebiyle toprakta derin çatlaklar oluşurken, biber üreticisi ise kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan ürünlerini sulayabilmenin telaşına düştü. Seyreltme ve çapalama işlemlerini tamamlamaya çalışan üreticiler, biber tarlalarına sulama sistemlerini kurmayı sürdürdü.
Kilometrelerce damlama sistemi kuran üreticiler, kuraklıkla mücadele etmeye çalışıyor. Bazı üreticiler damlama sistemini tercih ederken, bazı üreticiler de yağmurlama sistemine başvuruyor.
Biber üreticisinin kuraklıkla imtihanı
KURAKLIĞA DAMLAMALI ÇÖZÜM
Yağmur yağmadığı takdirde kuraklıkla mücadele etmenin çok zor olduğunu belirten çiftçiler, sondaj kuyularındaki suyun da önümüzdeki birkaç ay içerisinde tükenmesinden korkuyor. 25 dönümlük arazisine biber eken Ömer Polat, "Şu an tarlada seyretme yapıyoruz. Ardından da gübre atıp çapa yapacağız. Ardından da sulamaya bir an önce başlayacağız. Ancak kuraklık sebebiyle kara kara düşünüyoruz. Ürünlerin ne kadara para edeceğini de tahmin ediyoruz. Şu an çok endişeliyiz. Bazen umduğumuzu bulamıyoruz. Bu bibere bir hafta su vermezseniz bir yılın emekleri boşa gidiyor’’ dedi.

Biber üreticisinin kuraklıkla imtihanı
"SULAMADA SIKINTI ÇEKİYORUZ"
Tarlasına kurduğu damlama sistemi sayesinde kuraklıkla mücadele eden Yaşar Polat ise "Şu anda çapa, sulama, seyreltme ve filtreleme işi yapıyoruz. Her zaman erken yapılan çalışma verimi de yüzde 25 etkiliyor. Kuraklık tarlalara zarar veriyor. Öncelikle kuyuların suyu düşüyor. Sulamada sıkıntı çekiyoruz. Şu anda 10 günde bir sulama yapıyoruz. Fakat ilerleyen zamanlarda haftada 1 veya 5-6 günde bir sulama yapacağız. Sulama sistemi elektrikli olduğu için masrafı da çok oluyor’’ diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Güney Kore'de fazla mesaiye çok ilginç çözüm

Çipras Türkiye’yi Putin’e şikâyet etti

Rus parlamentosunu karıştıran taciz

Kendisine saldıranları böyle cezalandırdı!