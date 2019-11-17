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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.11.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Tarım ve Orman Şurası'nda "çeyrek asırlık" zirve

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Tarım ve Orman Şurası'nda "çeyrek asırlık" zirve

Tarım ve Orman Bakanlığınca, başta sektör temsilcileri ve STK'ler olmak üzere toplumun her kesiminin değerlendirmesi alınarak koordine edilen, tarım ve ormana dair 25 yıllık yol haritasının belirleneceği 3. Tarım ve Orman Şurası yarın başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, başta sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları (STK) olmak üzere toplumun her kesiminin değerlendirmesi alınarak koordine edilen, tarım ve ormana ilişkin 25 yıllık yol haritasının şekilleneceği 3'üncü Tarım ve Orman Şurası yarından itibaren "beyin fırtınasına" sahne olacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 3'üncü Tarım ve Orman Şurası 15 yıl sonra ATO Congresium'da toplanacak.

Tanıtımı temmuzda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan şura öncesi yoğun bir hazırlık gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, başta sektör temsilcileri ve STK'ler olmak üzere toplumun her kesiminin değerlendirmeleri alındı. Şura için oluşturulan "Görüşünü Bildir" platformuna bugüne kadar yaklaşık 23 bin görüş ulaştı. Ortaya konulan tespit, görüş ve önerilerden hareketle şurada tarım ve hayvancılığın rotası çizilecek.

25 YILLIK YOL HARİTASI OLUŞACAK

Şurada bitkisel ve hayvansal üretimle su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, gıda üretimi ve güvenliğinin temini, kırsal kalkınma, toprak ve su kaynaklarıyla biyoçeşitliliğin korunması, bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi konular masada olacak.

Ayrıca çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi, orman ve mera yönetimi, tabiatın korunmasına ilişkin stratejiler siyasetçilerden bürokratlara, sektör temsilcilerinden akademisyenlere kadar farklı kesimlerce ele alınacak.

Böylece, tarım ve ormana dair Türkiye'nin çeyrek asırlık yol haritasının yanı sıra kısa, orta ve uzun dönemli stratejiler şekillenecek.

ÇALIŞMA GRUPLARINDAN YOĞUN HAZIRLIK

Şuranın ön hazırlıkları için oluşturulan 21 çalışma grubu, toplumun her kesiminden gelen değerlendirmeler ışığında çalışma belgeleri hazırladı.
Bu gruplarda üreticiler, özel sektör ve STK temsilcileri, öğretim üyeleri, uluslararası kuruluş temsilcileri, bakanlıkların çalışanları dahil yaklaşık bin 700 katılımcı yer aldı. Bugüne kadar 150'yi aşkın toplantı gerçekleştiren çalışma gruplarında hayvansal üretim ve hayvan sağlığından gıda güvencesine, tarım ve orman hukukundan mera yönetimine, üretim planlamasından bitki sağlığına kadar pek çok alt başlıkta "beyin fırtınası" gerçekleştirildi. STK'ler de tespit, görüş ve önerilerinden oluşan raporlarıyla çalışmalara katkı sağladı.

Hazırlanan çalışma belgeleri şurada kapsamlı değerlendirmeye tabi tutulacak. Çalışma grupları kendi konularıyla ilgili güçlü ve zayıf yönleri dikkate alarak öncelik sırasına göre hedef ve stratejileri belirleyip raporlarını sunacak.

4 gün sürecek şuranın ardından oluşturulan raporlar ve sonuç bildirgesinin, 21 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Şura kapsamında oluşturulan 21 çalışma grubu şu başlıklarda çalışma yürüterek hazırlıklarını yaptı:

- Tarımsal Yapı ve Dönüşüm
- Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı
- Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı
- Balıkçılık ve Su Ürünleri
- Tarımsal Girdiler ve Finansman
- Gıda Güvencesi
- Tarımsal Meteoroloji, Çevre ve Doğal Kaynakların Yönetimi
- Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi
- Mera Yönetimi
- Tarımsal Öğretim, Çiftçi Eğitimi, Yayım ve Ar-Ge
- Tarımda Üretici Örgütlenmesi
- Tarımsal Pazarlama ve Yeni Pazarlama Trendleri
- Kırsal Kalkınma ve Tarımda İstihdam
- Tarımsal Destekleme Politikaları
- Tarım ve Orman Hukuku
- Tarımsal Üretim Planlaması
- Tarımda Teknolojik Dönüşümler
- Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Yaklaşımlar
- Sürdürülebilir Orman Yönetimi
- Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yenilikçi Yaklaşımlar
- Orman Kaynaklarından Faydalanma.

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