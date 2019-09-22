Tarım ve Orman Şurası için beyin fırtınası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTarım ve Orman Şurası için beyin fırtınası
GeriEkonomi Tarım ve Orman Şurası için beyin fırtınası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
22.09.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Tarım ve Orman Şurası için beyin fırtınası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tarım ve Orman Şurası için beyin fırtınası

Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda ekim ayında düzenlenecek 3'üncü Tarım ve Orman Şurası için oluşturulan 21 çalışma grubu belge hazırlama sürecinde sona yaklaştı. Şura kapsamında oluşturulan "Görüşünü Bildir" platformu ile yaklaşık 15 bin kişinin değerlendirmeleri alınırken, sivil toplum kuruluşları da görüş ve önerileriyle "beyin fırtınası"na katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda ekim ayında düzenlenecek Tarım ve Orman Şurası için oluşturulan 21 çalışma grubu belge hazırlama sürecinde sona yaklaşırken, "Görüşünü Bildir" platformu ile değerlendirmesi alınan kişi sayısı 15 bini buldu. Sivil toplum kuruluşları (STK) da görüş ve önerileriyle "beyin fırtınası"na destek veriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 3'üncü Tarım ve Orman Şurası, 15 yıl sonra gelecek ay toplanacak. Tanıtımı temmuz ayında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan şura öncesi yoğun bir hazırlık yürütülüyor. Bu kapsamda, başta sektör temsilcileri ve STK'ler olmak üzere toplumun her kesiminin değerlendirmeleri alınıyor. Şura için oluşturulan "Görüşünü Bildir" platformuna bugüne kadar yaklaşık 15 bin kişi görüşünü iletti. Ortaya konulan tespit, görüş ve önerilerden hareketle şurada tarım ve hayvancılığın rotası çizilecek.

25 YILLIK YOL HARİTASI OLUŞACAK

Şurada bitkisel ve hayvansal üretimle su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, gıda üretimi ve güvenliğinin temini, kırsal kalkınma, toprak ve su kaynaklarıyla biyoçeşitliliğin korunması, bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi konular masada olacak. Ayrıca, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi, orman ve mera yönetimi, tabiatın korunmasına ilişkin stratejiler siyasetçilerden bürokratlara, sektör temsilcilerinden akademisyenlere kadar farklı kesimlerce ele alınacak. Böylece, tarım ve ormancılık alanında Türkiye'nin çeyrek asırlık yol haritasının çizilmesi planlanıyor.

ÇALIŞMA GRUPLARINDA YOĞUN HAZIRLIK

Şuranın ön hazırlıkları için oluşturulan 21 çalışma grubu, toplumun her kesiminden gelen değerlendirmeler ışığında çalışma belgeleri hazırlıyor. Bu gruplarda üreticiler, özel sektör temsilcileri, STK temsilcileri, öğretim üyeleri, uluslararası kuruluş temsilcileri, bakanlıkların çalışanları dahil yaklaşık bin 700 katılımcı bulunuyor. Bugüne kadar 150'yi aşkın toplantı gerçekleştiren çalışma gruplarında hayvansal üretim ve hayvan sağlığından gıda güvencesine, tarım ve orman hukukundan mera yönetimine, üretim planlamasından bitki sağlığına kadar pek çok alt başlıkta "beyin fırtınası" gerçekleştirildi. STK'ler de tespit, görüş ve önerilerinden oluşan raporlarıyla çalışmalara katkı sağladı.

Hazırlanan çalışma belgeleri ekim ayındaki şurada kapsamlı değerlendirmeye tabi tutulacak. Alınacak kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak toplantıda kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

Şura kapsamında oluşturulan 21 çalışma grubunun konu başlıkları şunlar:
- Tarımsal Yapı ve Dönüşüm
- Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı
- Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı
- Balıkçılık ve Su Ürünleri
- Tarımsal Girdiler ve Finansman
- Gıda Güvencesi
- Tarımsal Meteoroloji, Çevre ve Doğal Kaynakların Yönetimi
- Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi
- Mera Yönetimi
- Tarımsal Öğretim, Çiftçi Eğitimi, Yayım ve Ar-Ge
- Tarımda Üretici Örgütlenmesi
- Tarımsal Pazarlama ve Yeni Pazarlama Trendleri
- Kırsal Kalkınma ve Tarımda İstihdam
- Tarımsal Destekleme Politikaları
- Tarım ve Orman Hukuku
- Tarımsal Üretim Planlaması
- Tarımda Teknolojik Dönüşümler
- Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Yaklaşımlar
- Sürdürülebilir Orman Yönetimi
- Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yenilikçi Yaklaşımlar
- Orman Kaynaklarından Faydalanma. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Yaban hayatı kaynaklı kuduza havadan müdahale
Çok önemli uyarı: O ödemeyi yapmak zorunda değilsiniz
Böylesi yok! 15 günde yaptı... Gören fotoğrafını çekiyor
Merakla bekleniyordu... İndirim kampanyası yarın başlıyor