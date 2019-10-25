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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.10.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığından İBB'ye tepki

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Tarım ve Orman Bakanlığından İBB'ye tepki

Tarım ve Orman Bakanlığı "Kemerburgaz Kent Ormanı'nı, yeni yapılmış veya daha önce imara açılmış gibi lanse ederek, 'İmara değil, halka açıyoruz' şeklinde sosyal medya paylaşımlarının halkı yanlış bilgilendirmekten başka bir amacının olmadığı aşikardır" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İBB'nin kurumsal tanıtımlarında, sosyal medya paylaşımlarında ve bazı basın yayın organlarında "İmara değil, halka açıyoruz" şeklinde paylaşılan haberlerin halkı yanlış bilgilendirdiği belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğünce, ülkenin en yoğun nüfusuna sahip İstanbul'da 3 bin 578 hektar alanı kapsayan 136 mesire yerinin tescil edilerek halkın hizmetine sunulduğu vurgulanan açıklamada, kentte 11 şehir ormanının hizmete alındığı, biri Anadolu diğeri Avrupa Yakası'nda olmak üzere iki büyük şehir ormanının da planlanarak tescil edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile İBB Başkanlığı arasında 2012'de imzalanan sözleşme gereği Kemerburgaz Kent Ormanı'nın 10 yıl kiraya verildiği, bu kapsamda belediyenin kent ormanını 3 etaba bölerek çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Birinci etapta yapılması planlanan donatıların geçen yıl tamamlandığı, ikinci ve üçüncü etaplardaki çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu alanın "devlet ormanı" olduğu, bu nedenle Anayasa ve yasalar gereği belediye başkanlıkları ile kurum ve kuruluşların söz konusu alanı imara açma yetkilerinin bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İBB kurumsal tanıtımlarında ve sosyal medya paylaşımlarında, 'İmara değil, halka açıyoruz' şeklinde ifade edilen alan, halihazırda 2012'den bugüne vatandaşlarımızın hizmetinde olup, imara açılmayacağı yapılan kiralama sözleşmesinde de açıkça belirtilmiştir. Nitekim kira sözleşmesinin 5'inci maddesinde 'Kiraya verilecek mesire yerleri üzerinde sabit tesis yapılamaz.' ibaresi açıkça yer almakta. Hal böyleyken Kemerburgaz Kent Ormanı'nı, yeni yapılmış veya daha önce imara açılmış gibi lanse ederek, 'İmara değil, halka açıyoruz' şeklinde sosyal medya paylaşımları yapmanın halkı yanlış bilgilendirmekten başka bir amacının olmadığı aşikardır."

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