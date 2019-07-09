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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.07.2019 - 07:07, Son Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı, hizmetlerini dijital ortama taşıyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı, hizmetlerini dijital ortama taşıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması ve dijitalleştirilmesi amacıyla çeşitli tarım faaliyetleri ve uygulamaları ile hayvancılık alanında çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde değişiklik öngören düzenlemeler, Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bakanlık denetiminde bulunan bitki koruma, takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi, deney amaçlı kullanılan hayvanların refahı, gıda işletmelerinin kayıt onay işlemleri, gübrelerin piyasa gözetimi ve denetimi, organik tarımın esasları ve uygulanması, sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi ve veterinerlik hizmetleri gibi çeşitli alanlarda değişiklik öngören düzenlemeler yapıldı. 

Bu kapsamda sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesine yönelik yönetmelikte yapılan düzenlemeyle hayvan sahipleri, ölen veya yeni doğan hayvanlarının il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirimlerini internet yoluyla yapabilecek. 

Organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin düzenlemeyle de yetkilendirilecek kuruluşların çalışma izni için başvurularının e-Devlet'ten yapılmasının önü açılıyor. 

Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik'te yapılan düzenlemeyle gıda işletmecileri, müracaatlarını elektronik ortamdan elektronik imzayla yapabilecek. 

Doğal çiçek soğanlarının doğadan toplanması, üretimi ve ihracatına ilişkin düzenlemeyle de ilgili firma, belirtilen çiçek soğanlarının ihracat izni için gerekli belgelerle Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvurabilecek. 

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