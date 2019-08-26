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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.08.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı ecdad yadigarına sahip çıkıyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı ecdad yadigarına sahip çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Muş'un Malazgirt ilçesinde inşa edilen Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Muş'un Malazgirt ilçesinde inşa edilen Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda çalışmalar sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünde bölgeye yapılan yatırımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Kurum olarak, Anadolu'nun topraklarının Türk yurdu olmasındaki en büyük mihenk taşı olan Muş'a yatırımların hız kesmeden devam ettiği belirtilen açıklamada, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2019 yılları arasında Muş'a toplam 1 milyar 881 milyon 605 bin 905 liralık yatırım yapıldığı kaydedildi. 

2003'ten bugüne kadar tamamlanan içme suyu tesisleriyle 193 bin kişinin ihtiyacını karşılayan yıllık 3,5 milyon metreküp içme suyunun temin edildiği vurgulanan açıklamada, "Tamamlanan Alparslan 1 Barajı ile toplamda 2 milyar 903 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaşılmıştır. İnşaat safhasında olan Alparslan 2 Barajı, tamamlandığında 2 milyar 97 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak." ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, söz konusu dönemde 3 sulama tesisinin tamamlandığı ve toplamda 83 bin 441 dekar arazinin sulamaya açıldığı belirtilerek, bu kapsamda çiftçilerin yıllık 29 milyon lira zirai gelir artışı sağladığına işaret edildi. 

Açıklamada, 39 dere ıslahıyla Muş şehir merkezinin yanı sıra 62 yerleşim yeri ve 150 bin dekar arazinin taşkınlardan korunduğu aktarıldı. 

MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ PARKI

Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Muş'un Malazgirt ilçesi sınırları içerisinde inşa edilen "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Malazgirt ilçesi sınırları dahilinde bulunan 238 hektarlık saha, Bakanlar Kurulu Kararı ile milli park olarak ilan edildi. İlan edilmesini müteakip 1. etap proje-uygulama çalışmaları kapsamında, yaklaşık 30 milyon lira bütçe ile tamamlanarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle geçen yıl hizmete sunuldu." 

MALAZGİRT MİLLET BAHÇESİNE 50 BİN FİDAN

Millet parkı çevre düzenlemeleri kapsamında 50 bin fidan dikildiği ve 70 bin metrekare yeşil alan oluşturulduğu belirtilen açıklamada, millet bahçesinin günübirlik kullanıma hizmet verecek yapısal üniteler ve peyzaj alanlarından oluştuğu bildirildi. 

Açıklamada, 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanan 2. Etap 2. Kısım Projesi kapsamında, müze ile sanatsal imalatlar ve Sultan Alparslan Cami'sinin yer aldığı vurgulanarak, "Milli Parkın içine kurulacak Malazgirt Tarih Müzesi içerisinde Malazgirt Panoraması, savaş materyallerinin sergileneceği alanlar, sinema ve konferans salonları olacak." ifadesi kullanıldı. 

"70 BİN METREKARE ÇİM SERİMİ YAPILDI"

Orman Genel Müdürlüğü olarak da Muş'a ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında 200 bin metrekare alanda 70 bin metrekare çim serimi yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Orman Genel Müdürlüğü mevcut fidan stoklarından 52 bin ağaç, çalı ve fidan dikildi. 137 fidan da Ahlat Çarho ağaçlandırma sahasına dikilmek üzere gönderildi. Ahlat Çarho bölgesinde bugüne kadar 18 bin metrekare çim serildi, 700 adet boylu nitelikli fidan dikildi. Bu yıl kuruyanların yerine tamamlama yapıldı." 

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