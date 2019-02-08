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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.02.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı: Buğday üretimi ihtiyacı karşılamaya yetiyor"

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Tarım ve Orman Bakanlığı: Buğday üretimi ihtiyacı karşılamaya yetiyor"

Tarım ve Orman Bakanlığından, ülkeki buğday üretiminin ihtiyacı karşılamaya yettiği, ithal edilen buğdayın ise ihraç edilen ürünlerin ham maddesi olarak kullanıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, un, makarna, bulgur, bisküvi, irmik gibi buğday mamullerinin ihracatının ülke ekonomisine uzun yıllardır katma değer kazandırdığı aktarıldı.

Açıklamada, "2002'den bugüne kadar 15 milyar dolarlık 54 milyon ton buğday ithalatına karşılık, buğday karşılığı olarak 27 milyar dolar tutarında 68 milyon ton ihracat gerçekleştiril. Dolayısıyla bu süre zarfında ülke ekonomisine 12 milyar dolar katma değer sağlandı. Ülkemiz dünya un ihracatında 2002 yılında 11'inci sırada yer alırken, 2005 yılından itibaren yıllara göre 1'inci ve 2'nci sıralarda yer aldı. Yine ülkemiz dünya makarna ihracatında 2002 yılında 7'nci sırada yer alırken, 2005 yılından itibaren 2'nci sırada yer aldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

İTHAL EDİLEN BUĞDAY İŞLENİYOR

Türkiye'nin yıllık buğday üretim miktarının ortalama 21 milyon ton, tüketim miktarının ise 19-20 milyon ton olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rakamlardan da anlaşılacağı üzere ülkemizin buğday üretimi tüketimimizi karşılamaya yetiyor. Ülkemizin yıllık yaklaşık 4 milyon ton civarında buğday ithalatı bulunuyor. Gerçekleştirilen bu ithalat da büyük ölçüde un, makarna, bisküvi, irmik ve bulgur gibi ürünlerin üretimi için kullanılıyor, bu ürünler ise ihraç ediliyor. Yani ithal edilen buğday ihraç edilen ürünlerin ham maddesi olarak kullanılıyor. Bu sayede yurtiçi ürün arzı üzerinde baskı oluşmaksızın dışarıdan alınan ürünler işlenerek, katma değeri yüksek mamul madde olarak pazarlanıyor. Bu bilgiler ışığında ülkemizin net ihracatçı ülke konumunda olduğu da açıkça görülüyor. Neticede, buğday üretimi ihtiyacı karşılamaya yetiyor."

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