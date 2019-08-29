Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alımı yapacak! Başvuru nasıl yapılır?
Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Muhafaza Memuru, Orman Mühendisi, Büro Personeli , Destek Personeli olmak üzere birçok alanda personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre alımlar, en az 60 KPSS puanı baz alınarak gerçekleştirilecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu için aranan şartlar neler olacak? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı için yayımlanan ilan detayları
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü'nde istihdam etmek üzere alımını gerçekleştireceği 4 bin 996 personel alımı için ilan detayları yayımlandı. Yayımlanan personel alımı ilanından, adaylarda aranan şartlar açıklandı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bünyesine alımını gerçekleştireceği personel alımı sürecine dair detaylar
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Farklı pozisyonlarda yapılacak olan alımlar için adaylarda farklı kriterler aranacak. Alımı gerçekleştirilecek olan personellerin 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması önem arz edecek.
ÖZEL ŞARTLAR NELER OLACAK?
1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
2- Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,
3- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;
-En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,
4- Avukat pozisyonuna başvuranlar için;
- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
- Baro kayıt belgesine sahip olmak,
Orman Mühendisi olarak istihdam edilecek olanlar için Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
Entomoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman entomolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,
Fitopatoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman fitopatolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,
Orman Muhafaza Memuru olarak istihdam edilecek olanlar için Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,
şartları aranacak.
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sözleşmeli personel olarak isithdam edilecek olan adaylar 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacak.
Orman Muhafaza Memuru ve Orman Mühendisi olarak istihdam edilecek olan adaylar ise 24.09.2019-07.10.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacak.
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