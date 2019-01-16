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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.01.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Almanya’ya gidecek

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Almanya’ya gidecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında gerçekleştirilecek Tarım Bakanları Konferansı'na katılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında gerçekleştirilecek Tarım Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelecek.

Bu yıl 11'inci kez düzenlenecek olan Dünya Gıda ve Tarım Forumu, “Tarım Dijitalleşiyor - Geleceğin Tarımına Akıllı Çözümler” temasıyla yarın Berlin’de başlayacak.

Foruma, 70 ülkeden tarım bakanları, iş insanları, bilim ve sivil toplum kuruluşlardan temsilciler katılacak. 3 gün boyunca teknolojik gelişmeler ışığında tarım, gıda ve hayvancılık politikaları ele alınacak ve sorunlara çözüm önerileri dile getirilecek.

Forumda Türkiye’yi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli temsil edecek. Bakan Pakdemirli, Tarım Bakanları Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek dört oturumdan biri olan “Tarım ve kırsal bölgelerde yapısal değişiklikler” konulu oturuma başkanlık edecek.

Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ile bir araya gelmesi planlanan Pakdemirli’nin foruma katılacak ülke ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle de ikili görüşmelerde bulunması planlanıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de foruma ilk defa katılarak 70 ülkeden gelecek tarım bakanlarına “Dijital teknolojilerin tarımın geleceği için önemi” temalı bir konuşma yapacak.

Bu yıl söz konusu forumda düzenlenecek oturumlarda, “Dijital teknolojilerin potansiyeli tarım sektöründe nasıl daha iyi kullanılabilir?”, “Çiftçilerin dijital teknolojilere erişimi nasıl daha da geliştirilebilir ve güvence altına alınabilir?, “Dijital bağlılığı artırmak için veri güvenliği ve veri egemenliği nasıl sağlanabilir?, ”Dijital dönüşümün bir sonucu olarak tarımda görmek istediğimiz derin yapısal değişiklikler nelerdir ve bu yapısal değişikler politik olarak nasıl desteklenir?” sorularının cevapları aranacak.

Tarım Bakanları, 19 Ocak Cumartesi günü bir araya gelecek ve konferans sonunda ortak nihai bildiri yayınlayacak.

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