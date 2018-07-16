Tarım- ÜFE yüzde 0,08 arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTarım- ÜFE yüzde 0,08 arttı
GeriEkonomi Tarım- ÜFE yüzde 0,08 arttı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
İHA
16.07.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

Tarım- ÜFE yüzde 0,08 arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tarım- ÜFE yüzde 0,08 arttı

Tarım-ÜFE, 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,34 arttı.

TARIM ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,34 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,03, ormancılık ürünlerinde yüzde 0,30 azalış, balıkçılıkta yüzde 3,88 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ TEK YILLIK BİTKİSEL ÜRÜNLER ANA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,93, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,05 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 8,56 azalış gerçekleşti.

ALT TARIM GRUPLARINDAN SEBZELER BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 4,52 ARTTI

Alt tarım gruplarından; çeltik yüzde 2,31, koyun ve keçi, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 2,24, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 1,99 artış, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 1,02, yağlı meyveler yüzde 0,54, lifli bitkiler yüzde 0,24 azalış gösterdi. Haziran 2018’de endekste kapsanan 82 maddeden; 1 madde bu ay endeks kapsamına girerken, 42 maddenin fiyatlarında artış, 30 maddenin fiyatlarında azalış 9 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tarım- ÜFE yüzde 0,08 arttı

Elektrik tüketimi haziranda arttı

Borsa güne yükselişle başladı

Akdeniz meyve sineğine kültürel önlem