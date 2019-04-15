Tarım- ÜFE Mart ayında yüzde 1,75 arttı
Tarım-ÜFE, 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,75 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mart ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım - ÜFE, 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,04 artış gösterdi.
Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,88, ormancılık ürünlerinde yüzde 5,19 artış, balıkçılıkta ise yüzde 4,71 azalış gerçekleşti.
Aylık en fazla artış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti
Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,62, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,62 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,63 azalış gerçekleşti.
Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 3,31 arttı
Alt tarım gruplarından; turunçgiller yüzde 7,96, çeltik yüzde 3,46, koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 0,62 artış, yağlı meyveler yüzde 0,33, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3,28, lifli bitkiler yüzde 5,01 azalış gösterdi.
Mart 2019'da endekste kapsanan 81 maddeden; 48 maddenin fiyatlarında artış, 27 maddenin fiyatlarında azalış, 6 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.
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