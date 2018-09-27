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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
27.09.2018 - 01:18, Son Güncelleme:

Tarım sektörüne büyük oyuncular gerek

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Tarım sektörüne büyük oyuncular gerek

GENÇ Çiftçi Akademisi Tanıtım Töreni’nde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, tarımı artık işin tepesine yerleştirmemiz gerektiğini belirterek, “Şimdi dönem, tarım sektörüne büyük oyuncuları getirme dönemidir” dedi.

Aydın, Türkiye’nin cari açık nedeniyle her yıl 60 milyar dolar bulması gerektiğine dikkat çekti. Aydın, “Turizmin olmadığını düşünün, bu cari açık nerede olur? Yeni hükümetlerimiz sermaye birikimi olanlara enerjiyi gösterdi. Türkiye, düne nispetle müthiş enerji yatırımları yaptı. Şimdi dönem, tarım sektörüne büyük oyuncuları getirme dönemidir. Bunu yapmak durumundayız” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin cari açığının oluşmasında tarım sektörünün ithalatının taşıdığı öneme değinen Aydın özetle şunları söyledi: “Her iş ortağımızın bu işi belli bir noktaya ulaştırmak için gayret ettiğini biliyorum. İşletmelerin belli bir noktaya gelmesi için finansmanın yanı sıra, heves etmek de parametreler arasında yer alıyor. Matematiği olmayan işleri yavaş yavaş kenara koymalıyız. Sonunda yaptığımız işin bir çıktısı olmalı. Bu çıktıda belli bir dönem devletin sübvansiyonu olmalıdır ama bir ürünü 5 ayrı yerden yapıyoruz, hiçbirini yan yana getirip göremiyoruz. O kadar girdiye rağmen bizim önümüzdeki çıktı tartışılır.”

EĞİTİM STAJ SERTİFİKA
ZİRAAT Bankası Genç Çiftçi Akademisi’ne kayıt hakkı kazanan girişimcilere ilk aşamada yatırım, iş süreçleri ile bunların yönetimi ve üretimi, pazarlama, satış zinciri gıda güvenliği gibi konularında eğitimler verilecek. Pilot bölge olarak uygulanmasına Ankara’da başlanacak programın, bu yıl sonuna kadar farklı şehirlerde de başlatılması hedefleniyor. Teknik eğitim ve stajla sonrasındaki yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilecek.

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