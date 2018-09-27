Tarım sektörüne büyük oyuncular gerek
GENÇ Çiftçi Akademisi Tanıtım Töreni’nde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, tarımı artık işin tepesine yerleştirmemiz gerektiğini belirterek, “Şimdi dönem, tarım sektörüne büyük oyuncuları getirme dönemidir” dedi.
Aydın, Türkiye’nin cari açık nedeniyle her yıl 60 milyar dolar bulması gerektiğine dikkat çekti. Aydın, “Turizmin olmadığını düşünün, bu cari açık nerede olur? Yeni hükümetlerimiz sermaye birikimi olanlara enerjiyi gösterdi. Türkiye, düne nispetle müthiş enerji yatırımları yaptı. Şimdi dönem, tarım sektörüne büyük oyuncuları getirme dönemidir. Bunu yapmak durumundayız” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye’nin cari açığının oluşmasında tarım sektörünün ithalatının taşıdığı öneme değinen Aydın özetle şunları söyledi: “Her iş ortağımızın bu işi belli bir noktaya ulaştırmak için gayret ettiğini biliyorum. İşletmelerin belli bir noktaya gelmesi için finansmanın yanı sıra, heves etmek de parametreler arasında yer alıyor. Matematiği olmayan işleri yavaş yavaş kenara koymalıyız. Sonunda yaptığımız işin bir çıktısı olmalı. Bu çıktıda belli bir dönem devletin sübvansiyonu olmalıdır ama bir ürünü 5 ayrı yerden yapıyoruz, hiçbirini yan yana getirip göremiyoruz. O kadar girdiye rağmen bizim önümüzdeki çıktı tartışılır.”
EĞİTİM STAJ SERTİFİKA
ZİRAAT Bankası Genç Çiftçi Akademisi’ne kayıt hakkı kazanan girişimcilere ilk aşamada yatırım, iş süreçleri ile bunların yönetimi ve üretimi, pazarlama, satış zinciri gıda güvenliği gibi konularında eğitimler verilecek. Pilot bölge olarak uygulanmasına Ankara’da başlanacak programın, bu yıl sonuna kadar farklı şehirlerde de başlatılması hedefleniyor. Teknik eğitim ve stajla sonrasındaki yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilecek.
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