Tarım sektörü 2019’dan umutlu

TARIM Bankacılığı ve genel olarak tarım sektörüne sağlanan finansman çözümlerinin her geçen yıl finans kurumları nezdinde önemi artan ve ürün çeşitliliği genişleyen bir alan olduğuna dikkat çeken DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, bunda tarım sektörünün önemine dair farkındalığın artması kadar sektörün her yıl finansman ihtiyacının artmasının, daha çok üreticinin bankacılık sektörü ile tanışmasının, artan rekabet koşulları ile finansman maliyetinin ve ürün gamının uygun hale gelmesi etkili faktörler arasında olduğunu dile getirdi. Bu nedenlere bağlı olarak DenizBank olarak özel bankalar arasında tarım bankacılığının bayraktarlığını yaptıklarını belirten Koçak, “Tarım kredileri 100 milyar TL’ye ulaştı. Sektör toplamında yıl sonunda hacmin yaklaşık yüzde 10 civarında bir büyüme ile 110 milyar TL civarında bir büyüklüğe erişmesini öngörüyoruz. 2018 yılında yaşanan konjonktürel dalgalanmalar bertaraf edildi. 2019 tarım sektöründe olumlu bir yıl olacak” diye konuştu.

DANIŞMANLIK VERİYORUZ

DenizBank açısından bakıldığında tarım bankacılığının büyük bir başarı hikayesi olduğunu söyleyen Burak Koçak, “2003’te 3 kişilik bir ekiple başlayan serüvenimizde bugün tarıma hizmet veren 1000 kişilik bir ekibe ulaştık. Yurt çapında 400’e yakın şubede 1.2 milyona yakın üreticimize hizmet veriyoruz. Çalışanlarımız ziraat mühendisleri ya da çiftçi ailelerin çocuklarından oluşuyor, yerel işgücünü istihdam etmeye özen gösteriyoruz. Bu açıdan bakıldığında beşeri sermayeye yapılan yatırımla kırsalda istihdamı artırıcı bir faaliyet yürüttüğümüz söylenebilir. Sadece 16 yılda tarımın lider özel bankası olabilmemizin ardında işin bu denli içinde olabilmemizin katkısı yadsınamaz. Bugün 300’ün üzerinde zirai ürüne finansman desteği sağlıyor, tüm hayvancılık türleri için ayrı bankacılık ürünleri sunuyoruz. Üreticimizin sadece finansman sağladığı kurum değil, işiyle ilgili destek aldığı danışmanıyız aynı zamanda” dedi.

90 MİLYAR TL’LİK KATKI

Bankaları açısından gelecek dönem için tarım bankacılığındaki büyüme hedefleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Koçak, “DenizBank olarak 16 senedir hizmet verdiğimiz tarım sektöründe toplam kredi hacmimiz 13 milyar TL üzerindeyken bugüne kadar kapanan kredileri de dahil ettiğimizde sektöre 35 milyar TL tutarında kredi sağladık. 1 birim kredinin tarım üretiminde çıktı olarak karşılığı 2.6 birim kadar, yani tarıma harcanan her 1 lira 2.6 Lira kadar bir tarımsal çıktı yaratıyor. Bu açıdan bakıldığında 90 milyar TL üzerinde bir üretime katkı sağladık. 2018’de yüzde 10’un üzerinde büyüme ile tarım sektöründe özel bankaların lokomotifi olmaya devam ettik ve sektörün büyümesine katkıda bulunduk. 2019 yılında da aynı katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Tarımsal girdilerin temini için vadesi 1 yıl süreli olan işletme kredileri ve tarım yatırımlarının devamı için vadesi 7 seneyi bulabilen yatırım kredileri ile sektördeki işlerin devamı için de sektördeki işlerin daha verimli hale getirilmesi için de kredi ürünleri sunuyoruz. Sigorta ürünleri, ödeme sistemi ürünleri, sözleşmeli üretim destekleri ile finansman çözümlerini çeşitlendiriyoruz. Tarıma özel ilk kart olan Üretici Kart çiftçimizin yıl içindeki tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılayan ve ödemeleri hasat sonrasına kadar erteleyen özel bir ürün, bugün her üç çiftçiden birinin cebinde Üretici Kart mevcut” diye konuştu.

580 BİN ÜRETİCİNİN CEBİNDE



ÜRETİCİ Kart’ı 580 bin üreticinin kullandığını dile getiren Burak Koçak, “Alışveriş tarafında sadece tarımsal girdi satın alımında kullanılmasına olanak veren, yıl boyunca çiftçimizin tüm ihtiyaçları için kullanılabilen ancak geri ödemesi yılda bir kez hasat vadesinde olan Üretici Kart, gelir elde etme dönemi diğer meslek gruplarına göre farklı olan çiftçilerimiz için de biçilmiş kaftan. 16 bin üzerinde tarımsal girdi satan iş yeri ağı ve sektöre girdi sağlayan birçok büyük firma ile yapılan işbirlikleri ile Üretici Kart gübre, mazot, enerji, sulama, ilaç, tohum başta olmak üzere her türlü tarımsal ihtiyaçta öncelikle başvurulan finansal enstrüman. 5 aya varan faizsiz dönem avantajları, anlık indirimler ve diğer tüm kampanyaları ile çiftçimizin gözdesi olan Üretici Kart 2018 yılı içinde 6.8 milyar TL tutarında bir ciroya ulaştı. 2019 yılı ilk 4 ay ciromuz ise 2 milyar TL. Bu anlamda bakıldığında hem üretici tarafında hem işyeri tarafında çok ciddi bir likidite aracından bahsettiğimizi ifade edebiliriz” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİYE AYLIK DESTEK KREDİSİ

YAKIN zamanda hayata geçirilen ‘Çiftçi Aylık Destek Kredisi’ ile çiftçilere aylık ihtiyaçlarında kullanabilecekleri yeni bir ürün tasarladıklarını ifade eden Burak Koçak, şunları söyledi: “Her üretici aynı zamanda bir tüketicidir anlayışı ile çıkardığımız bu ürün yardımıyla üreticilerimiz kullandıkları krediyi aylık tutarlara bölünmüş olarak hesaplarında her ay görüyorlar. Böylelikle senede bir gelir elde eden üreticilerimiz ellerine geçen toplu parayla her ay oluşan ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Mutfak masrafı, faturalar, evin tüm gereksinimleri gibi temel ihtiyaçları karşıladıkları bu kaynağın geri ödemesi ise yine hasat sonrasında. Sadece finansman çözümleri ile değil, finansal olmayan ürünlerimizle de çiftçimizin yanındayız. Tarım sektöründe teknolojik dönüşüm ve dijital entegrasyonun en büyük destekçilerinden biriyiz. Üreticilerimize dijital kanallar aracılığı ile danışmanlık hizmeti sunmak üzere tasarladığımız Deniz’den Toprağa dijital platformu 100 bin üzerinde takipçisi bulunan Facebook sayfası ve 150 binden fazla sayıda indirilen mobil uygulaması ile tarım sektörünün en çok takip edilen kanalları haline geldi. Bu platform aracılığı ile üreticilerimize anlık, sorgulanabilir ve sektörel bilgiler sağlarken işlerini daha iyi takip etmelerini sağlayan hava durumu, haberler, hibe destek hesaplamaları gibi konularda da yardımcı oluyoruz. Uygulamamız içerisinde yer alan Mühendise Sor menüsü üzerinden bugüne kadar 10 bin üzerinde soru aldık, ziraat mühendislerimiz aracılığı ile tüm soru ve sorunlarında çiftçimize eksiksiz yardımcı olduk.”