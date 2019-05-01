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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
01.05.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Tarım OSB'ler, Ege tarım ürünleri ihracatını 1 milyar dolar artıracak

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Tarım OSB'ler, Ege tarım ürünleri ihracatını 1 milyar dolar artıracak

Tarım ürünleri ihracatında Türkiye'nin lideri konumundaki Ege Bölgesinde kurulacak Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile Ege Bölgesi'nin tarım ürünleri ihracatında 1 milyar dolar artış bekleniyor.

Tarım İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Bölgesi'nden 2018 yılında 5 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatı olduğunu, Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 22'sinin Ege Bölgesi'nden yapıldığını, Tarım İhtisas OSB'lerin devreye girmesi ile birlikte Ege Bölgesi'nden yapılan tarım ürünleri ihracatının 1 milyar dolar artacağı öngörüsünde bulundu. Uçak, "Dikili'de jeotermal seracılık, Tire'de hayvancılık ve Menderes'te çiçekçilik sektörlerinde faaliyet gösterecek Tarım İhtisas OSB'ler kurulacak. Dikili'deki Tarım OSB, 2900 dönüm üzerine faaliyet gösterecek. Burada sadece domates değil çilek, şeftali, kayısı, nektari, erik başta olmak üzere katma değerli ürünler üretip ihraç edilecek. Bu OSB'ler tarım ürünleri ihracatına yeni bir ivme kazandıracak. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin İzmirli olması Ege Bölgesi için büyük şans. Tarım OSB'ler için çok çaba sarf ediyor" dedi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak katma değerli ürün üretimi ile ilgili projeler üzerinde çalıştıkları bilgisini paylaşan Uçak, "Ege Bölgesinde turunçgillerden kabuğu ile yenilebilen kamkat ve kivi üretimi üzerinde araştırmalarımız var. Ege Bölgesinde muz üretebiliriz. Denizli ve Salihli'de Seralarda muz yetiştirilmeye başlandı, seralarda her türlü ürün yetiştirmek mümkün" diyerek sözlerini noktaladı.

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