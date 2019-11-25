Tarım Orman Şurası küçükbaş hayvan üreticisini mutlu etti
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik "Tarım Orman Şurası'ndan küçükbaş hayvancılığımız için sevindirici müjdeler çıkmıştır" dedi.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 3. Tarım Orman Şurası'nda alınan kararların küçükbaş hayvancılığına büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Şuradan küçükbaş hayvancılığımız için sevindirici müjdeler çıkmıştır. Önümüzdeki 25 yıla ışık tutacak kararlarla sektörümüzün önü daha da açılmıştır." dedi.
Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile tarım sektörünün tüm paydaşlarının şurada bir araya gelerek çok güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi.
TÜDKİYEB'in de şura kapsamında küçükbaş hayvancılık adına olumlu hedef ve stratejilerinin belirlendiğini dile getiren Çelik, "Şuradan küçükbaş hayvancılığımız için sevindirici müjdeler çıkmıştır. Önümüzdeki 25 yıla ışık tutacak kararlar ile sektörümüzün önü daha da açılmıştır." diye konuştu.
Çelik, şurada alınan kararların tavsiye niteliğinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın net olarak ifade ettiği yetiştiricilerimizin küresel şirketlere karşı ezdirilmeyeceği sözünden büyük mutluluk duyduk. Yine son 1,5 yıldır zorunlu olmadıkça et ithalatı yapılmamış olması, 2020'de de et ithalatının yapılmayacağı açıklamasından kazançlı çıkacak olan kesim şüphesiz yetiştiricilerimiz olacaktır."
Küçükbaş hayvan varlığının artırılmasının şuradan çıkan en önemli kararlar arasında yer aldığını belirten Çelik, bu hedef doğrultusunda yıllardır çalıştıklarını söyledi.
Çelik, sürüye katılan hayvan başına 100 lira ek destek verileceğini de anımsatarak, söz konusu kararın küçükbaş hayvan saysının artmasına katkı sağlayacağına işaret etti.
Küçükbaş hayvan sektörünün artık üvey evlat konumundan çıkarıldığını anlatan Çelik, "Bu da bizleri son derece mutlu etmektedir. Üreticilerimizin katma değeri yüksek üretim konusundaki çalışmaları hız kazanacaktır. Şuranın düzenlenmesine emeği geçenlere sektörüm ve merkez birliğim adına teşekkür ediyorum." dedi.
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