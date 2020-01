‘Tarım önceliğimiz olmayı sürdürecek’

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, tarım sektörünün ve çiftçilerin geliştirilmesi, finansman ihtiyacının uygun koşullarda karşılanmasına yönelik faaliyetlerini 2019 yılında da artırarak devam ettirdiklerini belirterek, “2019 yılı sonu itibariyle tarımsal üretime yönelik kredilerimiz 64 milyar TL’yi aşmış, kredili müşteri sayımız ise yaklaşık 700 bin kişiye ulaştı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarım önceliğimiz olmaya devam edecek. 2020 yılıyla birlikte, alışılagelmiş tarım kredisi uygulamalarından farklı olarak piyasada aktif rol oynayan, kaliteli ve verimli üretimi teşvik eden, tarımda, bir yandan küçük aile işletmeciliğini koruyup geliştirirken, diğer yandan uluslararası rekabete ayak uydurabilecek, modern tarım teknolojilerini kullanarak üretim yapan orta ve büyük ölçekli işletmelerin kurulmasını teşvik edecek ve üreticilerimiz ile yatırımcılarımızın önlerini daha rahat görebilmelerine imkan sağlayacak bir finansman programını uygulamaya koymaya hazırlanıyoruz” dedi.



FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ



Uygulamaya alacakları bu finansman programına ilişkin Aydın şunları anlattı: “Bu finansman programı ile ülkemizin mevcut tarımsal üretim potansiyelini harekete geçirip, kaynakların daha etkin kullanılmasını, ithalatın azaltılarak yerli üretimin daha üst seviyelere çıkarılması için, tarım-sanayi entegrasyonunu geliştirerek, tarımsal ürünler için uygun pazarlar oluşturulması, kırsalda tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ve tarladan sofraya kadar olan üretim sürecinin tamamında planlı bir yapının kurulmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, faiz indirimli (sübvansiyonlu) tarım kredisi uygulamalarındaki değişiklikler Cumhurbaşkanı Kararı ile 03.01.2020 tarihinden itibaren uygulamaya konuldu. Bu Kararla, tarımsal üretimin arttırılması, bu alandaki ithalatın mümkün olduğu ölçüde azaltılması, üretimde yerli girdilerin kullanılması, işletmelerin ekonomik ölçeğe ulaştırılması gibi politika ve stratejilere uygun olarak üretim konuları ve bu stratejilere uygun üretim yapan üreticiler için ayrı ayrı faiz indirim oranları uygulanacaktır. Böylece bir yandan tarımsal üretim yapan tüm üreticiler faiz indirimlerinden yararlandırılarak finansman maliyetleri önemli ölçüde azaltılacak, diğer yandan genel tarım politikaları ve stratejilerine uygun üretim yapan üreticiler daha fazla desteklenecektir.”



Ziraat Bankası’nın 2020 stratejisini ‘Tarımdan enerjiye Türiye için daha fazlası’ şeklinde özetleyen Aydın, sektörde en yüksek özkaynağa sahip banka olduklarını, ve sürdürülebilir verimliliği esas alarak hizmet verdiklerinin altını çizdi. Hem ülke bilançosunu hem de müşteri ihtiyaç ve memnuniyetini ön planda tuttuklarını söyleyen Hüseyin Aydın, şöyle devam etti: “Sektördeki her 3 TL’lik kredi artışının yaklaşık 1 TL’si Ziraat Bankası tarafından sağlandı. Bu katkı ile sektörün TL kredi stoğundan aldığımız pay yaklaşık yüzde 20 seviyesinde. Bu da kullandırılmış olan her 5 TL kredinin yaklaşık 1 TL’sini Ziraat Bankası’nın sağlamış olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, bankamız, sektörün kredi takip rasyosunun yaklaşık yarısı oranında olan takip rasyosu ile kredi kalite yönetimindeki etkinliğini de sürdürüyor. Kullandırılmış olan her 3 TL konut kredisinin yaklaşık 1 TL’sini sağlayarak konut kredilerinde yüzde 31 pazar payına ulaştık. Bireysel ihtiyaçların finansmanında Birleştiren İhtiyaç Kredisi gibi ürünlerimizle bireylerin finansal sıkışıklığının aşılmasına önemli katkılarda bulunduk. Yaklaşık 250 bin kişiye 3 milyar TL’ye yakın finansman desteği sunduk.”



12 MİLYAR DOLAR DIŞ KAYNAK



Kıt kaynakları seçici olarak daha fazla katma değer sağlayacak alanlara kanalize ettiklerini kaydeden Aydın, geleceğe olumlu baktıklarını, karşılaşılan sorunların hızla atlatılacağına inançlarıyla öncü olduklarını anlattı. Ziraat Bankası’nın kredilerdeki öncü ve lider banka konumunun yanı sıra tasarrufun artırılması ve Türk lirasıyla tasarruf yapılmasını da teşvik ettiklerini belirten Aydın, “Bu çerçevede daha önceki mevduat ürünlerinin yanına enflasyona endeksli mevduat ürününü de ekledik. Kısa sürede 28 milyar TL gibi yüksek bir tutara ulaştık. Mevduat dışında özellikle yurt dışından kaynak teminine de önem veriyoruz. Repo, sendikasyon, eurobond, uluslararası finansal kuruluşlardan borçlanma, ikili anlaşmalar gibi yollarla önemli düzeyde bir kaynağı yurt dışından sağladık. Yurt dışından toplam olarak temin etmiş olduğumuz yabancı kaynak yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde. Ekonomide değişim döneminin başlamasıyla, sektörün kredi risk iştahının arttığını görüyor ve biz de farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ürün ve hizmet çeşitliliğimizi artırıyoruz.”

TL'YE DÖNÜŞÜ DESTEKLİYORUZ

TÜRKİYE’de yatırım ve proje finansman kredilerinin tamamına yakınının döviz cinsinden olduğunu hatırlatan Hüseyin Aydın, daralmış ve fazla veren cari dengeye bakarak, artık bankacılık sektörünün TL cinsinden uzun vadeli krediler konusunda daha cesur davranması gerektiğini söyledi. Uzun vadeli TL ile finansman sağlamak amacıyla enflasyona, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) faizine ve TLREF endeksine dayalı değişken faizli kredi gibi yeni kredi ürünlerle müşterilere destek vermeye başladıklarını belirten Aydın, “Yurt içinde 8 farklı alandaki iştiraklerimiz, 18 ülkede banka ve şube olarak yapılanmamız ile hem yurt içinde hem de özellikle yurt dışındaki faaliyetleri ile ülkemize döviz kazandıran müşterilerimize destek olmaya devam edeceğiz. TL’ye dönüşü destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖDEME GÜÇLÜĞÜ ÇEKENE 5 YILA KADAR VADE

HÜSEYİN Aydın, kuruluşundan itibaren ülke tarımının en büyük finans kaynağı olan Ziraat Bankası’nın doğal afetler nedeniyle hasara uğrayan, yeterli geliri elde edemeyen veya sair nedenlerle nakit akışı bozulup kredi borcunu ödeme güçlüğüne düşen üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. Aydın, “Bankamıza canlı kredi hesaplarında borcu bulunan, üretim faaliyetine devam eden ancak kredi borcunu ödeme güçlüğü çeken üreticilerimize yıllık yüzde 9 faiz oranı ile borçlarını 5 yıla kadar taksitlendirme imkanı sunuyoruz” diye konuştu.