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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.12.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Tarım Kredi'den üreticiyle tüketici arasında "köprü" olacak model

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Tarım Kredi'den üreticiyle tüketici arasında "köprü" olacak model

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz "Aradaki aracıların sayısını mümkün olduğu kadar azaltarak üreticiden aldığımız ürünü marketler vasıtasıyla doğrudan tüketicimize ulaştıracağız" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi görecek bir model kurmaya çalıştıklarını belirterek, "Aradaki aracıların sayısını mümkün olduğu kadar azaltarak üreticiden aldığımız ürünü işleyerek veya işleterek marketler vasıtasıyla doğrudan tüketicimize ulaştıracağız." dedi.

Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olan Tarım Kredi'nin, çiftçilere tarımsal girdileri uygun fiyatlı sağlarken ürünleri tüketiciye ulaştırma noktasında da sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman bakanlıklarıyla koordineli hareket ederek çiftçilerin maliyetlerinin düşürülmesi için uygun kredi kaynakları sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını belirten Poyraz, üretici ortaklardan ürünlerinin alınıp işlenmiş halde pazara taşınması için de çalışmalarını hızlandırdıklarını aktardı.
Poyraz, üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi görecek bir model kurmaya çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Doğrudan üreticiden aldığımız ürünleri kendi tesislerimizde işliyoruz. Bir ürünle ilgili herhangi bir altyapımız yoksa da illaki o altyapıyı yaptıralım diye bir iddiamız yok. O zaman düşük kapasitede çalışan, atıl kapasitesi olan sanayicilerimize gidip, 'Biz ortaklarımızdan şu ürünleri alıyoruz. Bunu bize şu standartlarda mamul madde haline getirir misin?' diyoruz. Mesela bu sene 30 bin ton salçalık domatesi aldık, bir sanayiciyle anlaştık. Bu şekilde 50'nin üzerinde tedarikçimizle çalışmaya başladık. Yani aradaki aracıların sayısını mümkün olduğu kadar azaltarak üreticiden aldığımız ürünü işleyerek veya işleterek marketler vasıtasıyla doğrudan tüketicimize ulaştıracağız."

"PİYASAYI FİYAT VE KALİTE NOKTASINDA STANDARDA GETİRELİM"

Piyasanın tamamına hakim olma hedeflerinin olmadığının altını çizen Poyraz, "Buradaki temel misyonumuz, biz piyasanın hem üretici hem tüketici tarafında belli bir büyüklüğe gelelim. Piyasayı hem fiyat noktasında hem de kalite noktasında belli standarda getirelim, regüle edelim, insanlar bizim ürünlerimizle hem kalite hem fiyat anlamında kıyaslama imkanı bulsun. Buna bağlı olarak da bizimle aynı sektörde faaliyette bulunan diğer firmalarda fiyat ve kalite anlamında biraz da kendilerine çeki düzen versinler." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Tarım Kredi'nin ürünleri yaklaşık 26 bin markette satılıyor. Tarım Kredi market sayını 500'e çıkarmayı hedefliyor.

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