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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
14.05.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Tarım Kredi üreticinin yanında

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Tarım Kredi üreticinin yanında

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarına yönelik sürdürdüğü destekleme hizmetlerini yeni kampanyalar ile güçlendirdi. Kampanya ile sıvı ve toz gübre, zirai ilaç, fide, tarım sigortası ve hayvan yemlerinde faizsiz kredi imkanı sunuluyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada çiftçilerin ve ülke tarımının destekçisi olmaya devam ettiklerini söyledi. Tarımın insanlık ve ülkemiz için stratejik önemine vurgu yapan Poyraz, “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü bu öneme dikkat çekmek amacıyla belirlenmiş önemli bir gün. 850 bin ortağı ile Türkiye’nin en büyük çitçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri olarak ortaklarımıza yönelik yeni kampanyalar başlattık. Ortaklarımıza tedarik ettiğimiz bazı ürünlerde faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. Kar amacı gütmeden tarımsal üretimi desteklemek ve piyasada dengenin korunmasını sağlamak amacıyla kendi şirketlerimizin ürünlerini ortaklarımızla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜBREDE 180’E GÜNE KADAR VADE

Poyraz sözlerini şöyle devam etti:
“Faizsiz Sıvı ve Toz Gübre Kredisi kampanyası ile Türkiye’de sektörün öncü firmalarından Gübretaş’a ait sıvı ve toz gübreler, 180 güne varan vadelerle faizsiz olarak kredilendirilmekte.

FAİZSİZ ÖRTÜ ALTI ÜRETİM PAKETİ

Seracılık faaliyetinde bulunan ortaklarımıza örtü altı üretim paketimiz kapsamında 180 güne kadar sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunuyoruz. Bereket Sigorta tarafından düzenlenen tarım sigortası poliçelerini hasat sonuna kadar faizsiz kredilendiriyoruz. Tarkim’in ürettiği zirai mücadele ilaçlarında faizsiz kredi veriyoruz. Gübretaş’ın üretimi sıvı ve toz gübrelerde de faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. Ayrıca ortaklarımızın fide ihtiyaçlarını faizsiz olarak kredilendiriyoruz.

KURBAN VADELİ YEM KREDİSİ

Kurban Vadeli Yem Kredisi kampanyası ile Tarım Kredi Yem markalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliğine yönelik karma hayvan yemlerini kurban bayramına kadar çok uygun koşullarla kredilendiriyoruz.

SÜT ÜRETİCİLERİNE YEM KREDİSİ

Süt üreticisi ortaklarımızın kısa vadeli yem ihtiyaçlarını, süt bedellerinin tahsil edildiği dönemler dikkate alınarak faizsiz olarak kredilendiriyoruz.

AMAÇ TARIMSAL ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ

Söz konusu kampanyalarla ilgili bilgi almak isteyen Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının üye oldukları kooperatiflere müracaat edebileceklerini belirten Poyraz, “Bir buçuk asırdır hizmet vermekte olan Tarım Kredi Kooperatifleri, Merkez ve 17 Bölge Birliği, 1625 kooperatif ve 207 hizmet bürosu ile her zaman çiftçilerimizin ve ülke tarımının destekçisi olmaya devam edecektir. Amacımız tarımsal üretimin desteklenmesi suretiyle ortaklarımızın ekonomik kalkınmasına, ülke insanın kaliteli ve sağlıklı gıdaya uygun fiyatlarla ulaşımını sağlamak. Toprağın bereketinin üretime, üretimin zenginliğe ve huzur ortamına katkı sağlaması dileğiyle, çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, bereketli ve kazançlı bir gelecek diliyorum.”

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