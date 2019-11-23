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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.11.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Tarım Kredi market sayısını artıracak

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Tarım Kredi market sayısını artıracak

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, “Türkiye'de toplam sayısı 400 ile 500 arasında olan bir market zinciri açmak istiyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafında kooperatif marketler açarak çiftçiden aldığımız gıda ürünlerini doğrudan tüketicimizle buluşturacağız" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Bilecik Valiliği öncülüğünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayata geçirilecek olan “Ceviz üretiminin yaygınlaştırılması” projesinin protokol imza töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, tüketici tarafında da sorumluluklarını artırmak ve marketler açmak istediklerini söyledi. 

Piyasada bazı ürünlerin fiyatların aşırı artmasından tüketicinin mağdur olmaması için market açmayı hedeflediklerini ifade eden Poyraz, şöyle konuştu:
“Şu anda gıda konusunda, sadece kar amacıyla geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan birtakım kötü niyetli üreticilere karşı regülasyon anlamında piyasaya bir kalite getirmek istiyoruz. Dolayısıyla başta büyükşehirlerden başlamak üzere, market sayısını artırmak istiyoruz ama her köşe başında market açalım anlayışımız yok. Temel mantığımız uygun ölçekte Türkiye'de toplam sayısı 400 ile 500 arasında olan market açmak. Market kimliğini ön plana çıkaracak birtakım değişiklikler yapacağız. Türkiye'nin dört bir tarafında kooperatif marketler açarak çiftçiden aldığımız gıda ürünlerini doğrudan tüketicimizle buluşturacağız."

Türkiye'de şu anda Tarım Kredi Kooperatiflerinin ürünlerinin satışını yaptıklarını vurgulayan Poyraz, "Yaklaşık 800 yurdun bütün gıda tedarikini de biz yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda özellikle yurtlardaki bu zehirlenme vakalarından sonra hükümetimiz ve devletimiz böyle bir tedbir uyguladı. Şu ana kadar da vaka yaşanmadı. Aynı şekilde kışladaki askerimizin gıdasının temini noktasında da en önemli tedarikçilerinden birisi yine Tarım Kredi Kooperatifleri." bilgisini paylaştı.

“HEDEF, ÇİFTÇİDEN 5 MİLYAR LİRALIK ÜRÜN ALMAK”

Poyraz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 17 bölge birliği, 1625 kooperatif, 197 şube yurt içi ve yurt dışında 20 şirketi, 12 bin çalışanı ve yaklaşık 850 bin ortağıyla Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğunu vurguladı. Yaklaşık 35 milyar liralık bir ekonomik döngüyü çeviren bir yapı olduklarını belirten Poyraz, özellikle üretimi arttırma konusunda her türlü projeye destek verdiklerini, tohumdan başlayarak sigortalanmaya kadar tarımsal girdilerin tamamının tedariki konusunda sorumlulukları olduğunu söyledi.

Fahrettin Poyraz, şunları kaydetti:
"Sorumluluklarımızı artırma gayreti içinde olduk ve bu anlamda yaklaşık 300 çeşit gıda ürününü tüketiciyle buluşturmaya başladık. Buradaki temel hedefimiz bir taraftan tüketici haklarının en başta olanı sağlıklı kaliteli gıdaya ulaşma, bir taraftan da fiyat ve kalite regülasyonu sağlama gayretidir. Ortaklarımızdan her geçen yıl katlamalı olarak ürün alımını artırıyoruz. Göreve geldiğim zaman yaklaşık bu rakam 300 milyon lira civarında iken geçen sene bu rakamı 760 milyon liraya taşıdık. Aralık sonu itibariyle yaklaşık bir buçuk milyar liralık alım yapacağız. Hedefimiz, tarımsal hasılanın 215 milyar lira seviyesinde olduğu ülkemizde, asgari 5 milyar lira gibi bir alım rakamına ulaşmaktır." 

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